James volvió 26 días después: así jugó en Everton vs. West Ham

Todo fue muy sorpresivo este 1 de enero en Goodison Park: James Rodríguez apareció entre los convocados al partido del Everton contra West Ham, en la jornada 17 de la Premier League. Nadie lo esperaba, pues Carlo Ancelotti lo había descartado días previos al juego; sin embargo, fue suplente y a los 65 minutos de juego ingresó por el brasileño Bernard.



¿Cómo jugó James?



Luego de 26 días sin jugar (su último partido fue el 5 de diciembre en el empate 1-1 con Burnley -fecha 11-), era normal que James no demostrara su mejor forma física. Los 25 minutos de rodaje apenas le dieron para tocar algunos balones y estar presente en los lanzamientos de pelota quieta…cobró todo lo que se presentó.



El ‘19’ colombiano entró al campo para llenarse de confianza, pues Ancelotti sabe que necesita darle rodaje para la segunda parte de la temporada. Por eso James no se exigió, no corrió en balones divididos ni entró al choque con sus rivales. Debe cuidarse y más después de más de tres semanas de baja por una lesión.



De esa manera, la magia no apareció y no pudo evitar la derrota, que no se daba justamente desde que James estaba activo antes de su lesión.