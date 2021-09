¿Qué haría si fuera James? Turquía o Inglaterra, especialistas opinan

James Rodríguez comenzó la temporada 2021/2022 en medio de críticas, rumores, polémicas y con cero minutos de juego. Actualmente en Everton, el colombiano no sabe si va a continuar en el club, si va a jugar con Rafa Benítez, o si, en el cierre de todos los mercados europeos, sale una posibilidad real para cambiar de equipo.



El Istanbul Başakşehir, de Turquía, ha surgido como el gran rumor del mercado, pues estaría interesado en fichar a James antes de este miércoles, 8 de septiembre, fecha límite para cerrarse el libro de pases en ese país.



Es por eso que FUTBOLRED consultó con reconocidos periodistas y analistas sobre lo que debería hacer James en este momento, crucial para su carrera. Esta fue la preguntaron y esto opinaron.



¿Usted qué haría si fuera James Rodríguez?



A: Atendería la posibilidad de jugar en Istanbul Basaksehir de Turquía, para ser líder y tener competencia | En Everton no va a poder convencer a Benítez y se arriesga a un año muy complicado.



B: Quedarse en Everton, luchar por un puesto y demostrarle a Benítez | Salir de Inglaterra a una liga menor sería dar un paso en vano.



C: Otra posibilidad (cuál) o algún comentario extra.



Antonio Casale – Director En La Jugada, de RCN Radio y conductor de ESPN

Difícil ponerse en los pies de una persona que está confundida, como James. Lo que corresponde con su linaje es quedarse en la Premier League y luchar por un puesto en una liga que es la que corresponde a su nivel, porque es un extraordinario jugador.



Y si juega bien al fútbol, Rafa Benítez no dejará de ponerlo. Ese es el reto que tiene que asumir.



Dijo el tenista Novak Djokovic, hace poco, que la presión que sufre un deportista de alto rendimiento es un privilegio, y para eso los tocados por el talento, como James, pues tienen que esforzarse al máximo. Hay que asumir el reto y quedarse en la Premier League.



Gabriel Meluk – Editor de Deportes de EL TIEMPO y comentarista en Win Sports

Si el equipo turco está en capacidad de pagarle el salario que gana en Everton, pues que James se vaya. Aunque no ha habido equipo que asuma su ficha, si no, ya se hubiera ido (AC Milan, por ejemplo).



De lo contrario, lo mejor sería quedarse en Everton, pero no para demostrar nada, sino a sabiendas de que jugará pocos partidos y a la espera de que un equipo en el mercado de invierno haga una mejor oferta.



Steven Arce – Director El Alargue de Caracol Radio

Si yo fuera James, me quedaría en Everton. Me queda una temporada y tendría la posibilidad de tener otras alternativas en el mercado de invierno (enero 2022). Irse para Turquía es enterrarse definitivamente para el fútbol de alta competencia.



Lo vivimos con Falcao, que la pasó mal en Turquía y eso que estaba en el equipo más importante de ese país. Era un equipo tremendamente ineficaz en Europa.



James merece mucho más. El James Rodríguez del talento y condiciones que nosotros conocemos; no el James Rodríguez rebelde, que hemos visto en el último tiempo. Yo confío en el James que se gana las cosas con trabajo y con talento. Que no se vaya a Turquía, pues pasaría al olvido.



Octavio Mora Gómez – Analista de Antena 2 de RCN Radio

Después de las circunstancias adversas que ha sufrido James en los últimos años, debe elegir el camino más exigente y riguroso consigo mismo para recuperar su mejor versión, eso implica quedarse en el Everton y cumplir con los parámetros del técnico Benítez.



Si doblega el enemigo que lleva adentro, llamado ego, y obedece los pedidos del entrenador, se convertirá en pieza clave del equipo. En ese orden de ideas será protagonista de la Premier League y le surgirán ofertas de equipos más grandes, se le abrirán de nuevo las puertas de la Selección y recobrará la credibilidad del país; además que vivirá una segunda juventud. Irse a Turquía significaría continuar en caída libre.



Cristian Mejía – Editor Marca Colombia

Yo me quedaría en Everton y buscar la posibilidad de ser titular. Así no juegue, es prioritario que se mantenga en buen estado, entrenándose bien, y sin lesiones.



Alguna vez pasó con Juan Román Riquelme en Villarreal de España: se entrenaba a la par de sus compañeros y se mantenía bien, sin jugar mucho en su club, no se lesionó, y aportó a su selección.



James debe apuntar a entrenar, a estar sano, y poder aportarle su talento a la Selección Colombia de cara a la clasificación a otro Mundial. Y con su enorme talento, de pronto las cosas mejoren en su equipo.



Diego Rueda – Director de El Vbar de Caracol Radio

Irse a jugar a Turquía, en este momento de la carrera de James, no sería la mejor opción. No quiero demeritar a la liga turca. Pero, todavía tiene mucha capacidad para luchar en un equipo y una liga más importante.



James no tiene que cambiar nada deportivamente, sino esa parte que lo aleja de los entrenadores: entender la palabra disciplina.



Ya solucionó sus inconvenientes con Reinaldo Rueda y volverá a la Selección. Ahora, es momento de arreglar las cosas con Rafa Benítez, esa es la solución, no buscar ligas en donde no tenga alta competencia.



Me quedaría en Everton, trataría de hacer un buen semestre, y luego mirar opciones en enero. A James le toca entender que su función es prepararse, jugar y cumplirle a su club. Tiene todas las capacidades para mantenerse en la élite.