Tan mal como se temía: letales con James en Inglaterra por su 'olvido'

A veces no están seguros en la traducción del español al inglés, otras dudan por el contexto o por alguna mala interpretación, pero esta vez están todos de acuerdo: el desconcierto de los medios en Inglaterra es total tras las declaraciones de James Rodríguez en Tiwitch, en las que reconoció que no sabe contra quién juega Everton este fin de semana.

El colombiano generó, él solito, una enorme polémica al pedirles a sus seguidores que le contaran contra quién jugaba el equipo del que todavía hace parte y que además paga su salario.



Medios tan prestigiosos como The Independent lo reseñaron así en sus redes sociales:

James Rodriguez admits he doesn’t know who Everton are playing this weekend https://t.co/N5binUbiYS — Indy Football (@IndyFootball) August 20, 2021

Uno más, Talk Sport, especialmente influyente, comentó: "James Rodríguez se ha arriesgado a la ira de los fanáticos del Everton con su comentario irrespetuoso"

James Rodriguez has risked the wrath of Everton fans with his disrespectful comment #EFC — talkSPORT (@talkSPORT) August 20, 2021

Llaman la atención los comentarios a ese trino pues mientras algún usuario dijo que "le pagan por jugar bien no por aprenderse todo el calendario", otro más señaló: "Si jugara al fútbol de manera profesional, conocería los próximos 10 juegos con emoción. Muchos futbolistas se aman a sí mismos en estos días o aman el dinero y no tienen pasión por la increíble carrera que tienen. Es decepcionante".



Por supuesto para medios sensacionalistas como el Daily Star, el comentario era una oportunidad imperdible. El medio recordó otras frases del colombiano como "uno tiene que estar donde lo quieran" o las últimas, llenas de esperanza en poder salir este mismo verano hacia otro club.

Everton star James Rodriguez admits he "doesn't even know" who Toffees play next https://t.co/z5ZuphKjk6 pic.twitter.com/o5RrobId5a — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) August 20, 2021

Incluso medios que siempre lo han defendido e incluso han pedido que se quede en la era Benítez, reaccionaron con incredulidad: "el número 19 del Everton no ha ayudado a obtener el apoyo de la base de fans de Blues después de que reveló en su canal de Twitch que no sabía a quién se enfrentaba el club el sábado", dijo el Liverpool Echo.



"Es posible que el mediocampista ofensivo no esté en el campo de entrenamiento mientras se realizan los preparativos previos al partido, pero no saber contra quién está jugando su equipo hará que los fanáticos cuestionen su compromiso con el club", añadió.



A estas alturas alguien debería contarle a James la tormenta que arma con su exceso de honestidad, especialmente en Twitch, donde literalmente no tiene filtro. Saber que puede incluso acabar un año más en Everton y eso exigirá mucho de su parte para no ser aislado, estar seduciendo a algún nuevo equipo para que lo saque de la situación compleja que enfrenta con Benítez y al tiempo generar tanto malestar con sus declaraciones, es un autogol que alguien debería hacerle ver.