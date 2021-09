James Rodríguez, toda una ganga: esto pagó Al-Rayyan por el colombiano

James Rodríguez ha sido el foco de atención en la semana, su traspaso a Al-Rayyan de la liga de Catar generó todo tipo de reacciones. Atrás quedó su paso por Everton, pese a jugar una cantidad considerable de partidos en la primera temporada, no logró encajar en el esquema de Benítez, quien de entrada le puso la sentencia de no contar con él.



Se hablaba mucho de su salario, el cual finalmente fue develado. Sin embargo, poco se sabía de cómo se dio la transferencia en términos económicos. El colombiano quedó completamente desvinculado del Everton, por lo que llegó con derechos en mano, que ahora hacen parte del cuadro catarí. Ganancia absoluta para los ingleses, que no gastaron un solo centavo en su fichaje la temporada anterior.



De acuerdo a información de Transfermarket, Al-Rayyan pagó ocho millones de euros por los servicios del colombiano, dejando réditos en los toffees y solventando la dura situación financiera que representaba su salario “Metieron un goalzo, pues al cafetero le restaba un año de contrato en la escuadra de la Premier League y ningún club en Europa se atrevió a ofertar grandes montos por los servicios del 10 cucuteño”.



Tal como reseña el portal especializado en transferencias internacionales, la más reciente valoración realizada a James data del 8 de junio de este año, con un valor en el mercado de 28 millones de euros. Everton hizo la mejor movida, pensando en sus finanzas, redujo un salario alto y recibió ingresos por un futbolista que llegó a su registro a coste cero.