¡Por fin! Alzan voz de respaldo a James desde el Real Madrid

James Rodríguez es uno de los jugadores que más levanta versiones en España por la gran calidad que tiene, pero la poca continuidad que le dan en el Real Madrid.

Antes de viajar a la Selección Colombia se informó que el volante tenía algunas molestias, aunque en la rueda de prensa el entrenador Carlos Queiroz expresó que estaba en óptimas condiciones.

Sobre esta situación del colombiano y la de Gareth Bale, que vive algo parecido, fue consultado Nacho Fernández, compañero de James en el Real Madrid.

“Yo no discutiría la profesionalidad de dos jugadores que siempre que se han puesto esta camiseta lo ha dado todo. Si están ahora con sus selecciones es que están aptos para jugar. Nosotros lo que queremos ahora es que no se lesionen con su selección y que cuando vuelvan estén al cien por cien para jugar con nosotros. Gareth es una persona fuerte. Haga lo que haga siempre va a tener la crítica de la prensa. Hay que ser muy fuerte mentalmente para llevar su situación, y ahora lo que queremos es que vuelva al cien por cien. Si está ahora allí es porque está apto para jugar. Contento de que esté allí y esperando que vuelva con nosotros. No sé si se está siendo injusto con Gareth, pero parece que haga lo que haga está siempre en el punto de mira. El apoyo de los compañeros y del cuerpo técnico lo tiene. Ahora que haga buenos partidos con su selección y que vuelva a tope", explicó.

No obstante, en la noche del jueves en Colombia y Estados Unidos, se conoció que James tendría una lesión que le impediría estar este viernes en el partido.