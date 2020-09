James brilla y otros opacan: colombianos atacan el Instagram de Zidane

James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta del Everton y festejó por todo lo alto. El colombiano le respondió la confianza a Carlo Ancelotti y marcó en el 5-2 sobre West Bromwich.



Sin embargo, siempre hay hechos que opacan las buenas actuaciones, aunque está vez no tuve que ver con él. Algunos colombianos fueron al Instagram de Zinedine Zidane para comentar en sus fotos sobre el gol de James Rodríguez; unos con decencia, pero otros con insultos.

Insultos a Zidane en Instagram. Foto: Archivo particular Insultos a Zidane en Instagram. Foto: Archivo particular Insultos a Zidane en Instagram. Foto: Archivo particular Insultos a Zidane en Instagram. Foto: Archivo particular

Es cierto que la relación de Zidane y James se opacó y finalmente no terminó en buenos términos, pero siempre hubo respeto por parte de los dos en el Real Madrid.



Ahora, reprochables palabras vuelven a 'llover' en las redes sociales del exjugador y figura de Francia. Claramente, Zidane no le pone cuidado al tema y no se responde.