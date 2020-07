Terminó la temporada en España y, ahora sí, ¿qué viene para James?

Terminó LaLiga de España y la temporada para los colombianos en este país, por ahora, sin competencia internacional. James Rodríguez pasó su peor temporada en lo que lleva como profesional y le urge un cambio de club para la parte final de este año.



El volante de la Selección Colombia, entre lesiones y ausencias en partidos por decisión de Zinedine Zidane solamente completó 729 minutos en total durante 14 partidos disputados con el club blanco en 2019/2020., dejando un solo gol ¡Bajísimo rendimiento!

Lo que viene para James:



Real Madrid se enfoca en la Champions League y su difícil partido contra Manchester City en Inglaterra, pues van por 2-1 abajo. Seguramente, el colombiano no tendrá opción en este compromiso y seguirá su deseo de salir.



Así las cosas, le primera necesidad para el colombiano es encontrar una negociación con algún club grande que pueda cumplir la necesidad del jugador (tener más minutos) y del equipo: cerca de 22,5 millones de euros por él. En la Premier League se ha hablado de algunos intereses, pero sigue en rumores: Arsenal, Manchester United y Wolves han sido los más sonados. Atlético de Madrid, en España, es otro candidato.



Seguir poniéndose a punto físico. En menos de nada, si se logra, el colombiano podría salir del Real Madrid y llegaría a otro equipo a buscar un puesto, por lo que necesita estar al 100 por 100 para lograr adaptarse a un nuevo club.



Su actitud es pieza fundamental. La petición de no ser más convocado generó bastante polémica y discordia en España, país en el que tildaron este pedido como egoista, pues no pensaba en el equipo y, según parte de este país, estaba irrespetando órdenes de Zidane. El colombiano, en el equipo que llegue, debe mantener su cabeza fría y adaptarse a las decisiones.