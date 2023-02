¿Lo están tentando? Intentarían fichar a James a través de compatriota

James Rodríguez será siempre una tentación si está en el mercado. Incluso también si es de la famosa Kings League, de Piqué e Ibai Llanos.

Pero, ¿qué tan cerca estaría? El gran amante de los videojuegos tiene todo el conocimiento y el talento para estar, pero no se ve tan clara la fórmula del 'fichaje'.



Es ahí donde entra en escena otro colombiano, el famoso streamer Juan Guarnizo, quien es el presidente de Aniquiladores FC. y contó en Twitch qué se ha avanzado para contar con el zurdo: "Le hablé a James Rodríguez, yo solamente puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto".



Y añadió: "simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada, solo le pregunté, oye estás enterado de todo lo de King's League y me dijo 'sí, he visto más o menos cositas y no sé qué".



La Kings League, por la que han pasado entre otros Javier 'Chicharito' Hernández recientemente pero que ha sido también rechazada por el excampeón mundial Iker Casillas, busca al primer campeón en encuentros directos. ¿Llegará James en esta etapa definitiva? Ojalá pudiera concentrarse en Olympiacos y en la recuperación de la última molestia física que reportó. Los videojuegos pueden esperar.