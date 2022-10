James se llena de confianza: ‘fallar el penalti no me afectará’

James Rodríguez volvió a jugar después de superar una lesión que lo alejó por una semana y el técnico Michel lo incluyó de suplente en Olympiacos en su partido contra Ofi, dándole un segundo tiempo completo en la victoria del equipo de Atenas 2-1 de visitante.



A penas ingresó el colombiano, James Rodríguez tuvo una opción de anotar su primer gol con la camiseta de Olympiacos, donde al minuto 53 fue el encargado de cobrar el penalti, pero terminó errando la posibilidad de aumentar el marcador para su equipo.



Con respecto a su penal fallido, James habló después del partido para analizar su actuación y no se vio intranquilo por su rendimiento, pues en general tuvo un buen segundo tiempo logrando pases importantes, uno de ellos, la asistencia para el segundo gol.



“Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. Al final quiero es que gane el equipo”, mencionó el volante colombiano.



Igualmente, ratificó el buen desempeño de sus compañeros a los que felicitó y con quien espera cosechar triunfos para entregarle títulos a la afición. “Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos”, dijo James.



El rendimiento de James Rodríguez en Olympiacos frente a Ofi, fue uno de los más altos del partido, donde logró una calificación de 6.9 gracias a su asistencia para el segundo gol y un porcentaje de pases del 85 por ciento.



Esta victoria le permitió a Olympiacos estar en los primeros lugares de la Liga de Grecia, llegando a 14 puntos, siendo superado por el líder Panathinaikos con 21 unidades y Aek con 15.