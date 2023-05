James Rodríguez, explosivo: ‘Divido mucho y no me arrepiento de nada’

James Rodríguez está en Colombia por estos días, luego de su polémica salida del Olympiacos de Grecia, y a la espera de estar a tono físico para volver a jugar con la Selección de su país, así como para encontrar un nuevo equipo en el mercado de fichajes.



El referente del fútbol colombiano aceptó hablar con Noticias RCN, y no esquivó ninguna pregunta, repasando pasajes de su carrera, hablando de los entrenadores que más quiso y con quien más momentos difíciles vivió.



¿Qué pasó en la Eliminatoria a Qatar 2022? ¿De qué se arrepiente en su carrera? ¿Por qué hay tantas versiones acerca de su personalidad?



James confesó que “tenía una ‘tusa’ viendo los partidos del Mundial”, pues Colombia no clasificó. Y lamentó que hubiese equipos que participaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que mostraron bajo nivel.



“Pero son cosas que pasan, hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos, con tantos jugadores buenos que tenemos, era para que metiéramos dos o tres goles por partido, mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno, y aprender de todas estas cosas”, comentó.



“Para nosotros las Eliminatorias para Brasil-2014 y Rusia-2018 eran un trámite, porque éramos tan buenos que le ganábamos a todos en Barranquilla, y éramos competitivos afuera. Para Qatar fue algo duro porque hubo muchos cambios: entrenador, algunos jugadores no fueron a varios partidos; yo no fui en varios partidos con el cuerpo técnico nuevo que había (Reinaldo Rueda); entonces fue raro, extraño”.



Colombia tuvo a dos entrenadores en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas: Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.



James negó que los jugadores hayan buscado la salida de Queiroz, perdiendo 6-1 con Ecuador: “Mucha gente habla cosas, dice que peleamos con el entrenador, es todo mentira. ¿Cómo vamos a querer perder 6-1? Es imposible. Somos siempre ganadores, era imposible que quisiéramos perder para que saquen a alguien. Teníamos muy buena relación con el técnico, pero era normal que dijeran cosas de una derrota tan grande”.



Con Reinaldo Rueda pasó momentos complicados, pero negó tener una mala relación: “Todo bien. Con ninguno tuve problemas. Después jugué 4 partidos con él, es el técnico con el que menos he jugado, pero no pasó absolutamente nada, es una persona buena gente”.



“No soy buen suplente porque quiero jugar, pero nunca le haré mala cara a un compañero. Solo quiero jugar siempre, así que soy un mal suplente (risas). Pregúntale a cualquier compañero si alguna vez actué mal”.



Además, James deslizó que podría perderse los partidos de la fecha FIFA de junio con Colombia, contra Irak y Alemania. “Es complicado, porque acabé hace un mes. He estado entrenando pero no es lo mismo, hay compañeros que están en competencia y sería injusto que no puedan jugar. Estoy pensando más en las Eliminatorias; estoy bien físicamente, estoy bien”.



Más declaraciones de James Rodríguez:



- Ancelotti no me hizo mejor jugador solo a mí: a Vinicius, a Rodrygo, a Valverde, a Kaká en el Milan. Eran buenos, pero les sube el nivel. José Pékerman también, con Riquelme, con Falcao…



- En el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero tienen manejo de grupo y hablan bien, saben llegar, son como un padre, y eso se valora más que cualquier otra cosa. Y si te cuidan, lo vas a dar todo por ellos.



- Con Zidane jugué toda la Liga, las semis de Champions, pero la prensa vendió otra cosa.



- Con Rafa Benítez sí fue algo más. En Everton el primer día me dijo que me fuera, y no me iba a pelear con él.



- Colombia tiene un buen cuerpo técnico, es muy preparado, eso se ve. Hay un buen grupo, con talento, y el cuerpo técnico es bueno. Me siento bien con el DT, con los jugadores que tenemos. Hay que tener jugadores rápidos, pero también otros que piensen y hagan pausa.



- Mi abuela decía, “que hablen bien o mal, pero que hablen; cuando no hablen, preocúpese”. Divido mucho, hay gente que me quiere, pero hay otra que me tira mucho.



- Siempre quise jugar en Deportes Tolima, desde que era niño. También jugar en Medellín. Pero en mis prioridades no está venir a Colombia, en dos o tres años, no sé.



- Disfruto ser yo, ser lo que he hecho, soy feliz. Extraño ir a un cine con mis hijos, ir a comer un helado en un centro comercial, pero es complicado.