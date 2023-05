¿James es problemático? ¿Repele autoridad? Su verdad sobre cada DT

James Rodríguez concedió una amplia y reveladora entrevista en su paso por Bogotá a RCN Televisión y no escapó a ninguno de los temas polémicos que hay sobre su carrera.

Habló de todo y de todos pero llamó la atención un detalle particular: con los años ha hecho carrera el rumor de que es un jugador problemático para los técnicos, que se lleva mal con ellos y que parece tener un verdadero problema con la autoridad.



En su historial hubo varios ejemplos: Zidane en Real Madrid y el golpe al banquillo, harto de que lo reemplazara; los líos con Niko Kovac en Bayern Munich; el breve reencuentro con Benítez en Everton que acabó de tajo con su experiencia en la Premier League y lo obligó a irse a Catar; el rumor incesante de que fue él quien echó al equipo para atrás en la tristemente recordada goleada 6-1 de Colombia contra Ecuador al mando de Queiroz; el 'live' con Camilo Zúñiga y Teófilo en el que se lanza en ristre contra Reinaldo Rueda... parece de todo menos coincidencial.



Pero, en charla con los periodistas Andrea Guerrero y Eduardo Luis López, James no lo consideró así y le puso la cara a ese espinoso tema, describiendo, una por una, cómo ha sido su relación con los últimos entrenadores que tuvo en clubes y en Selección Colombia.



Carlo Ancelotti

No me hizo mejor jugador solo a mí: a Vinicius, a Rodrygo, a Valverde, a Kaká en el Milan. Eran buenos, pero les sube el nivel. José Pékerman también, con Riquelme, con Falcao…



En el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero tienen manejo de grupo y hablan bien, saben llegar, son como un padre, y eso se valora más que cualquier otra cosa. Y si te cuidan, lo vas a dar todo por ellos.



Zinedine Zidane

Con Zidane jugué toda la Liga, las semis de Champions, pero la prensa vendió otra cosa.



Rafa Benítez

Con Rafa Benítez sí fue algo más. En Everton el primer día me dijo que me fuera, y no me iba a pelear con él.



Carlos Queiroz

Mucha gente habla cosas, dice que peleamos con el entrenador, es todo mentira. ¿Cómo vamos a querer perder 6-1? Es imposible. Somos siempre ganadores, era imposible que quisiéramos perder para que saquen a alguien. Teníamos muy buena relación con el técnico, pero era normal que dijeran cosas de una derrota tan grande.



Reinaldo Rueda

Todo bien. Con ninguno tuve problemas. Después jugué 4 partidos con él, es el técnico con el que menos he jugado, pero no pasó absolutamente nada, es una persona buena gente



Néstor Lorenzo

Colombia tiene un buen cuerpo técnico, es muy preparado, eso se ve. Hay un buen grupo, con talento, y el cuerpo técnico es bueno. Me siento bien con el DT, con los jugadores que tenemos. Hay que tener jugadores rápidos, pero también otros que piensen y hagan pausa.