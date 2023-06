Bombazo: millonaria propuesta a James Rodríguez… Lo están buscando

James Rodríguez fue desechado este jueves 8 de junio por el Besiktas de Turquía, dicho por el mismo presidente del club, Amhet Nur Cebim. Y de inmediato, al conocerse la noticia, un grupo empresarial quiso reactivar un plan que tiene para el ‘10’ colombiano.



Así, el periodista Javier Hernández Bonnet reveló la millonaria propuesta que quieren hacerle a James para que juegue en un equipo grande en Suramérica.



En ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, Bonnet comentó: “Había una opción de ir al fútbol internacional, a un equipo grande Suramérica. Indudablemente el país de mayor económico es Brasil, pero no quiere decir que no haya dinero en otro lado”.



“La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina. La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares)”.



“La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España, en un grande de Argentina. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors (…) Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Besiktas, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos’”, añadió Hernández Bonnet.



Sin embargo, los empresarios no han podido comunicarse directamente con el futbolista, y ese es el gran obstáculo.



“El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años, con una cifra tal vez un poco superior a lo que ofreció Botafogo. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no (…) Es fundamental que James les pase al teléfono. No quieren intermediarios, quieren escucharlo, que los escuche, y saber si hay compromiso para el proyecto”, apuntó el periodista, que reveló la noticia.