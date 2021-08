¿Ya empezaron? En Inglaterra hablan de la ‘pelea cazada’ James-Benítez

Sigue la polémica entorno al futuro de James Rodríguez. El volante colombiano sigue sin tener claro en qué club jugará la temporada 2021-22 y dicha situación está sacando de quicio al entrenador del Everton.



Justamente el ‘Liverpool Echo’ de Inglaterra hizo un balance sobre la actualidad del colombiano: desde sus declaraciones en Twitch, pasando por la relación con Rafa Benítez, hasta sus extraordinarios números. Su talento es incuestionable, en cambio sus actitudes tiran al traste lo demás.

En primera instancia, el diario británico recopiló las últimas declaraciones del jugador en la plataforma Twitch, haciendo eco especialmente en “Puede pasar cualquier cosa de aquí a fin de mes; el fútbol cambia mucho”.



Si a lo anterior se le suma su aislamiento preventivo de diez días, las posibilidades de que juegue con Everton antes de que termine agosto son mínimas. Llegaría justo para el duelo de Carabao Cup contra Huddersfield (24/08) y contra Brighton en Premier (28/08), esto si no es convocado a la Selección para la triple fecha de Eliminatorias.



Con lo anterior, el ‘Liverpool Echo’ puso sobre la mesa las recientes declaraciones de Benítez en rueda de prensa: “(siendo cuestionado por James) Tenemos algunos jugadores que están aislados ahora. Con COVID-19 alrededor tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos”.



Y después, sin mencionarlo pero haciendo una clara referencia, dijo: “Discutiremos con cada jugador de su situación, con sus agentes, y después trataremos de encontrar la mejor solución para nosotros y los futbolistas”.



Lo anterior pone de relieve, así lo afirma el medio, el cortocircuito que habría entre jugador y entrenador. “Es muy poco probable que Benítez, quien es descrito como un entrenador pragmático, acepte tales sacrificios, arrojando así una luz sobre el porqué podría no estar entusiasmado con la idea de jugar con la estrella colombiana”, detallaron.



¿Cuáles sacrificios? En Inglaterra saben bien que James no ayuda lo suficiente en temas defensivos, algo que el DT español enaltece. “Él ofrece muy poco sin el balón”, mencionan, pero lo anterior se contrarresta con su extraordinaria ingerencia en materia ofensiva “ cuando tiene libertad posicional”.



Es más, para dar cuenta de su vital importancia en el ataque del Everton, el medio publicó una lista de los jugadores que lideraron ciertos ítems ofensivos en la temporada anterior. James borró a todo el mundo: primer lugar en jugadas clave, pases clave, pases completos en el área, cambiso de frente y creación de jugadas que terminan en reamtes; segundo lugar en asistencias.



Incluso destacan que todo lo anterior lo consiguió jugando mucho menos minutos que sus compañeros, algo que engrandece aún más su rendimiento.



A manera de conclusión, el ‘Liverpool Echo’ apuntó: “Quizás Benítez se sienta cómodo con perder lo anterior, creyendo que puede replicar la salida ofensiva de Rodríguez de otras formas. La victoria por 3-1 del sábado fue sin duda un comienzo... Es de esperar que este sea el caso, de lo contrario, el Everton podría encontrarse con un vacío bastante significativo en su artillería de ataque esta temporada”.

​

Palabras más palabras menos, que se vaya James o no, no le quita el sueño al entrenador. O por lo menos sus actitudes y resultados, por ahora, lo demuestran...