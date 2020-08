Las cinco ventajas para que James Rodríguez fiche con el Everton

James Rodríguez parece haber encontrado una luz al final del oscuro túnel del mercado de fichajes, en el que está como un jugador devaluado, pero con alto salario, y en el que no parecía encontrar un equipo que se encargara de negociar su salida del Real Madrid. Hasta que, al parecer, llegó el Everton de Carlo Ancelotti para rescatarlo, según información de ‘The Telegraph’.



El equipo de Merseyside parece ser la mejor opción para el futuro del colombiano. ¿Por qué? Aquí le contamos las ventajas que tendría James si se da su llegada a los ‘toffees’.



1- Ancelotti. Su apellido le suena a gloria a James y no es para menos: con el entrenador italiano mostró su mejor forma en el Real Madrid; también tuvo oportunidades en Bayern Múnich, aunque al DT no le fue bien y lo sacaron. Además, Carletto siempre lo ha querido a donde ha ido, pues dirigiendo al Napoli también lo sondeó. Así, Rodríguez encontraría a un padre antes de un técnico, que lo arrope y le devuelva la confianza que le arrebató Zinedine Zidane.



2- Sería líder. Everton tiene un plantel joven, que acaba de decirle adiós a uno de sus emblemas: Leighton Baines. A sus 29 años, James estaría entre los siete jugadores de más experiencia, aunque el recorrido del colombiano por grandes equipos de Europa le dan un toque de jerarquía sobre sus compañeros.



Esa experiencia, así como el respaldo de Ancelotti, le garantizan el protagonismo que reclama James, y que acarrea una gran responsabilidad para liderar un equipo prometedor y que puede dar un salto de calidad en la Premier con la llegada del volante cafetero.



3- Un reto para hacer historia. Everton es un equipo tradicional de Inglaterra, pero no grande; no gana la Premier League desde hace 33 años (1986/1987) y sus últimas glorias fueron hace 25 años (ganó la FA Cup y la Community Shield en 1995). Así ganar un título para James sería un reto y la posibilidad de poner su nombre en la historia de los ‘toffees’; incluso clasificar a una competencia europea: a Europa League no va desde 2017/2018 y desde 2005/06 no participa de la Champions League.



4- Un compatriota y buena comunicación. En Everton está Yerry Mina, quien le ayudaría a James a romper el hielo desde que pise el estadio Goodison Park. En el plantel hay dos brasileños (Bernard y Richarlison), dos portugueses (se destaca André Gomes) y el francés Lucas Digne, con quien podría tener buena comunicación al manejar los idiomas y conocer la idiosincrasia de sus países.



5- Una liga de élite. James no se desaparecería del mapa; por el contrario, llegaría a la Premier League justo cuando cada vez es más atractiva; se enfrentaría a grandes figuras, lo verían millones de personas en el mundo, y si tiene un buen rendimiento su carrera se repotenciaría.



Además, son pocos los futbolistas colombianos que han dejado huella en Inglaterra: ni siquiera Falcao García o Juan Guillermo Cuadrado pudieron brillar, así que James tendría la oportunidad de marcar diferencia.