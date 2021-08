¡No más! James le respondió a quienes critican su faceta como streamer

Este miércoles, James Rodríguez tuvo un corto directo en Twitch en el que aprovechó para dar claridad a ciertas temas que generaron polémica tanto en Inglaterra como en Colombia durante las últimas semanas.



El creativo del Everton mandó un mensaje conciliador a la Selección y después quiso responder a quienes critican su nueva faceta como streamer.

“Para la gente que está en Twitch, quiero que cuando entre aquí no lo vean como que voy a crear polémica o controversia, quiero que lo vean como un espacio para compartir con todos. Quiero que vean lo que hago en mi tiempo libre, días libres o tardes libres , con los juegos que juega cualquier persona joven”, expresó.



En dicho sentido aclaró que continuará haciendo directos en la plataforma, pero ahora no tan seguidos “porque estoy entrenando”. La idea, recalcó, es ver este espacio como un canal para relacionarse con sus seguidores y no por el hecho de “ahora qué va a decir”. Sobre esto último, le agradeció a “toda la gente que mete buena vibra”.



Por otro lado, fue claro al afirmar que esta nueva idea de hacer streams en Twitch no significa que sea menos profesional ni mucho menos vaya a dejar de lado su carrera como futbolista.



“Hay tiempo para todo, gente. Que porque estoy aquí, no quiere decir que estoy desenfocado de mi trabajo, de lo que yo quiero y para dónde quiero ir. No se confundan, por favor”, sentenció. Incluso aclaró que aprovechará este espacio para “dejar claras muchas cosas” de su vida.



Por ejemplo contó que desde el lunes regresó a los entrenamientos con el Everton, luego de superar el aislamiento preventivo por haber estado en contacto con un jugador que dio positivo por covid-19. “Estoy físicamente preparado para lo que viene”, dijo.



Finalizó con un mensaje claro: “Estoy enfocado. Acuérdense, estar aquí jugando y hablando con ustedes, no quiere decir que no esté enfocado en mi trabajo y lo que hago. Hay tiempo para entrenar, estar con la familia y este espacio lo quiero tomar para estar un poco más cerca. Yo no le veo nada de malo a esto, no sé ustedes. No le estoy haciendo daño a absolutamente nadie”.