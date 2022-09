¿Bloqueo de James para encontrar club sería su salario? ¿cuánto gana?

James Rodríguez ha mostrado toda su desesperación al ofrecerse al Valencia de España de manera abierta, asegurando en una charla con Edu Aguirre de 'El chiringuito, que iría "hasta andando" y que se bajaría el sueldo para facilitar la operación.

¿Qué recibió? Básicamente, un portazo. Valencia ni se lo planteó y se la jugó por Edinson Cavani y Justin Kluivert en este mercado de fichajes, aunque el zurdo prometió que sería el hombre clave para darle pases de gol al uruguayo.



¿Por qué no tuvo ni la menor posibilidad? Él sabe, como dijo en su polémica entrevista, que el mercado privilegia a los jóvenes: "tengo cara de niño pero ya tengo 31 años", apuntó. Pero Cavani tiene 35 y aún así se lo pelearon varios en esta ventana... ¿Qué pasa entonces?



Primero, que James tiene contrato con Al-Rayyan y habría que pagar una cláusula cercana a los 4 millones de dólares. Eso hasta él mismo lo podría pagar para salir libre. Pero también pasa que es un jugador propenso a las lesiones y que tiene un salario que puede resultar altísimo al no tenerlo disponible permanentemente.



Ese es el lío: el sueldo. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Las cifras disponibles, que nunca fueron oficiales, provienen de la prensa británica cuando el creativo salió de Everton: US$1.092.546 al mes. Eso da un total de US$13.110.552 por temporada.



Pero algunos medios aseguran que habría una diferencia que calcularon los cataríes por si no le gustaba el club, tal como finalmente ocurrió: "su sueldo, en sus primeros nueve meses en Catar, hasta junio de 2022, fue de US$8.287.000", se comentó.



Lo cierto es que sigue siendo un jugador mayor, con gran talento pero sin continuidad por problemas físicos, que está muy por encima de rangos salariales de varias grandes ligas europeas. Para salir, como ya anunció, la reducción salarial tiene que ser por más de la mitad de lo que gana hoy. ¿Lo hará? Todo depende de su grado de desesperación. A juzgar por su última aparición pública, lo haría sin dudar.