James Rodríguez: esto habría que pagar por verlo debutar con São Paulo

James Rodríguez sigue poniéndose a punto para debutar con Sao Paulo en los próximos juegos del equipo. El colombiano llegó recientemente y es por ello que primero se está adaptando a las dinámicas del equipo.



Sin embargo, se menciona que su debut se puede dar este próximo domingo 13 de agosto ante Flamengo en el estadio Maracaná, escenario que le trae buenos recuerdos al futbolista colombiano.



James está oficialmente inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol y fue presentado en Sao Paulo el pasado 6 de agosto junto a Lucas Moura ante 50.000 personas que fueron al Morumbí.

Ante esto, el debut de James es inminente y desde ya se consiguen las boletas para la posible primera aparición del colombiano.



¿Cuánto costaría ver a James en el Maracaná?



En varios portales donde hay entradas disponibles, la entrada para ver el Flamengo vs. Sao Paulo están en 824.423 mil pesos para ingresar a platea en grupo, pero no se menciona en que tribuna se podrá ver el juego.



Otras de las páginas que ofrecen paquetes para el juego, hay uno que señala que el duelo del Maracaná más una bebida incluida cuesta 297.600$ pesos, pero no se da detalles si la tribuna a estar es oriental, occidental o las laterales del estadio.