Ácida crítica en Inglaterra: 'James es más marca que futbolista'

La etapa de James Rodríguez en Everton ya finalizó, pero en Inglaterra siguen las críticas hacia el colombiano, luego de que se confirmara su fichaje por el Al-Rayyan, de Catar, tras no entrar en los planes de Rafa Benítez para la nueva temporada.

En una de las habituales columnas de opinión en el Liverpool Echo, Michael Ball, exfutbolista de Everton entre entre 1996 y 2001, se refirió a la decisión que tomó el creativo de ir a Medio Oriente, criticando así su elección, al considerar que el cucuteño le dio prioridad al dinero que a sus objetivos como futbolista de élite. Señaló que, desde hace unos meses, James es más una marca que un futbolista.



"En un mundo ideal, hubiéramos ido a Goodison Park y lo hubiéramos visto semana tras semana brindándonos muchos momentos mágicos. Pero al final del día, su actitud y sus prioridades estabas completamente equivocadas, y parece haber tomado la opción del dinero yendo al Medio Oriente".



"Pudo haber ido al Porto, jugar en una liga decente y la Champions League, pero decidió no hacerlo. Necesitamos jugadores, como dijo Rafa, que estén en forma y jueguen todas las semanas porque simplemente no tenemos el equipo más fuerte para llevar a nadie. Necesitamos contar con todos los jugadores posibles y simplemente no podríamos hacer eso con James Rodríguez, ya que es más una marca que un futbolista en estos días", dijo.



Y finalizó: "Parece pasar más tiempo en las redes sociales y jugando juegos de computadora. Creo que se olvidó de lo que lo llevó allí. Jugar al fútbol en un campo de fútbol".



Lejos de Inglaterra, James está enfocado en su nueva etapa como jugador del Al-Rayyan, su adaptación a esta exótica liga lo dejó por fuera del partido contra el Al-Khor, por lo que se espera que su debut sea este sábado frente al Al-Ahli.