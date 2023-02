Míchel González duda con James Rodríguez: ¿Qué pasó en Olympiacos?

Olympiacos se juega todas las cartas en la Superliga de Grecia con el objetivo de apretar la parte alta del rentado local que por ahora domina el Panathinaikos con 54 puntos mientras que los rojiblancos suman 49 y son terceros. Sumar tres unidades sería vital para ponerse a solo dos puntos del equipo que lidera el certamen.



Curiosamente, hace algunas fechas, la distancia entre el Panathinaikos y el Olympiacos era mucho más significativa. Le alcanzaron a sacar más de 10 unidades a los dirigidos por Míchel González que en un abrir y cerrar de ojos, los rojiblancos con un James Rodríguez inspirado lograron cabalgar y hacerle frente al clásico rival tanto así, que ganar sería fundamental para seguir en la lucha cuando quedan escasas fechas para finalizar la primera ronda del certamen.

Olympiacos sabe que el objetivo es clasificarse a la siguiente ronda en busca de uno de los seis cupos para poder afrontar esa parte del campeonato. Con James Rodríguez como uno de los jugadores más participativos, el colombiano ha logrado decir presente y dejar las dudas atrás con buen estado físico y con asistencias y goles que ha dado y anotado. Pero, Míchel González decidió resguardar a James en el último encuentro cuando enfrentaron al Lamia y ahora, las incógnitas se han hecho mucho más notorias.



James Rodríguez vuelve a tener esos mismos problemas con los que se había encontrado en Qatar, en España, Alemania e Inglaterra, y que por ahora en Grecia no habían causado estragos. Sin embargo, Míchel González en un partido más que importante para las pretensiones del Olympiacos podría no tener la presencia del colombiano.



La prensa de Grecia señala que la convocatoria de James Rodríguez no está para nada asegurada en estos momentos para el enfrentamiento el día sábado contra el Panathinaikos. Las dudas que tuvo Míchel González dejándolo afuera para medirse al Lamia empiezan a tomar presencia y ahora se prenden más las alarmas para recibir a su rival en el fútbol griego.



El diario griego la Gazzetta escribió la semana pasada, “James Rodríguez es la ausencia que más destaca de la plantilla del Olympiacos para el partido a domicilio ante la Lamia. El astro colombiano es vigilado por sus molestias”, pero el panorama no parece mejorar y puede ser duda contra el Panathinaikos como su compañero y líder en la zaga defensiva, Sokratis.



La Gazzetta volvió a señalar, "por el zaguero central los favoritos son Embila e Inbom Huang (siendo Samaseku una alternativa para el puesto número 6 o una elección en general ante la posibilidad de un 4-3-3 limpio) y frente a ellos como el diez James si el colombiano supera por completo sus problemas". Todavía no es seguro si Míchel González puede contar con el cucuteño en este dueño vital para los rojiblancos. Seguirá estando bajo revisión de los médicos del club.