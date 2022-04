James Rodríguez envió condolencias: polémica por Freddy Rincón

El pasado miércoles 13 de abril se confirmó la muerte de Freddy Eusebio Rincón, figura histórica del fútbol colombiano. Y de inmediato, muchos estuvieron al tanto de qué futbolistas activos iban a reaccionar al fallecimiento del ‘Coloso’, especialmente los jugadores de la Selección Colombia, que fueron criticados por Rincón en la Eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, los ojos de muchos críticos, hinchas y periodistas se posaron en James Rodríguez, pues fue el que más se sintió afectado por cada crítica de Freddy, e incluso el volante de Al-Rayyan insinuó que se trataba de envidia de la vieja generación, que clasificó a los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, pues ellos, los dirigidos por José Pékerman, había superado sus logros y llevaron a Colombia a cuartos de final en Brasil-2014, el puesto más alto en Copas del Mundo.



Lo cierto es que, hasta el momento, James no se expresó por la partida de Rincón. Por lo menos no en sus redes sociales, que es donde las personas siguen a sus ídolos y figuras públicas. No se sabe si privadamente el ‘10’ de la Selección se ha comunicado con los hijos de Freddy.



Aunque este lunes, 18 de abril, James apareció para enviar condolencias, que en Colombia fueron criticadas porque no fueron precisamente para la familia Rincón.



James reaccionó al mensaje de Cristiano Ronaldo, en el que anunció que uno de los bebés que esperaba Georgina Rodríguez falleció. Ante la triste noticia, el colombiano respondió en el Instagram de CR7: “Fuerza para ti y tu familia”.



Si bien se trata de su amigo y excompañero en Real Madrid, en Colombia los comentarios fueron encaminados a criticar a James, pues no se manifestó ante el dolor de miles de colombianos, que hicieron ver en los días anteriores su amor y gratitud por Freddy Rincón.