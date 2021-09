James le respondió a Benítez sobre su físico y apuntó contra críticos

Una vez finalizada la fecha de Eliminatorias, los clubes europeos regresan a su normalidad. Ligas locales y competiciones internacionales retoman actividades.



En el caso del Everton, la gran pregunta pasa por el presente de James Rodríguez. A pesar haber estado cerca de salir en el mercado de fichajes, ningún acuerdo se concretó y por lo pronto quedará bajos las órdenes de Rafa Benítez.



Este último aseguró en rueda de prensa que el colombiano “no está al nivel de todos los demás en términos de estado físico” y por ello queda en duda su convocatoria para el duelo del próximo lunes contra Burnley.

Pues bien, a través de un en vivo en su canal de Twitch, James aprovechó para hablar de dos temas puntuales: la victoria de Colombia en Eliminatorias y su situación con los ‘toffees’.



Justamente sobre su estado físico, el 10 cafetero fue certero: “Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”.



Así mismo, y a modo de respuesta a lo que dijo Benítez, expresó confirmó estar “disponible y apto para lo que el entrenador quiera”, pero es consciente de que “hay cosas que no dependen de uno mismo”. En dicho sentido aseguró que no está seguro de su convocatoria para el próximo lunes.



“Extraño verme jugar, quiero jugar, pero hay que entrenarse bien para lo que viene... Físicamente estoy bien, con muchas ganas y preparado para todo lo que sea. Me siento fuerte y ya saben pues”, complementó.



Hablando ya de la actualidad de su equipo, reconoció que el fichaje de Salomón Rondón, delantero venezolano, “le aportará calidad al Everton”. “Es un fichaje bueno, lo enfrenté en Eliminatorias y Copa América y es un fichaje super importante”, dijo.



Por último, nuevamente le contestó nuevamente a todos los que critican su participación en la plataforma de streaming y confirmó que seguirá haciendo en vivos para compartir con sus seguidores. Es más, calificó de “toxiquitos” a quienes le mandan “mala vibra”.



“Así no le guste a mucha gente, acá estaré en Twitch. Desde que esté feliz y pueda estar cerca de ustedes, todo bien. No estoy para darle gusto a nadie, ni aprobación de nadie. Si soy feliz, es lo más importante. No estoy bravo, hay que hablar lo que se piensa con respeto. No he dicho nada malo”, sentenció.