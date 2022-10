Contrataron a un ganador: elogios de prensa griega a James Rodríguez

Va bien. ¿S va a demorar? Claro, pasaron casi seis meses sin mayor nivel de competencia. ¿Le va a costar? Por supuesto, tiene la desventaja de haberse ido a una liga menor por dinero y ahora está obligado a ponerse a punto, con 31 años, en el duro ritmo del fútbol europeo. Pero las sensaciones son buenas y la recuperación, más que un anhelo, es un reto para James Rodríguez.

El fin de semana fue clave en la victoria 1-2 contra OFI Creta, ingresando para la segunda etapa cuando el partido se perdía y siendo protagonista para bien y para mal: dio la asistencia del primer tanto pero falló un penalti.



La precisión del pase y la visión del campo parecen intactas, pues fue así como logró ubicar a Garry Mendes Rodrigues, a los 58 minutos, para dejarlo mano a mano con el portero; así lo entendió el goleador, quien de inmediato corrió a abrazarlo.



Es lo que ha hecho que el diario Gazzeta de Grecia dedique su espacio al colombiano, de quien destaca la personalidad para reponerse del momento adverso que supuso errar el penalti (lo anunció mucho, aunque el portero rival también se lució), y su capacidad para no desconcentrarse y sacar a su equipo de la confusión.



“El ejemplo de James Rodríguez muestra el camino. Falló el penalti pero no se desanimó. Se encargó de ello, hizo una excelente asistencia y demostró que le dará muchas cosas al Olympiacos, aunque todavía no esté al 100 por ciento”, destacó el diario.



Sí, todos vieron que físicamente aún le falta y necesita llegar al nivel de sus compañeros, pero saben que con tiempo y la dedicación del colombiano esa tarea debe completarse pronto.



“Errar un penal es parte del fútbol. Intentas y fallas. Los más grandes jugadores también han fallado penales y no pasa nada”, había afirmado James tras su fallo. Después siguió brillando. Ese es el camino para volver a su fútbol.