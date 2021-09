¡James, a ganarse un lugar! De retorno a la disciplina del Everton

El futuro de James Rodríguez estuvo en vilo en las semanas recientes, su destino parecía muy lejano a la Premier League, teniendo en cuenta que el club no contaba con él y el mismo estratega no lo tenía en sus planes. Turquía apareció como la única oferta clara y concreta de su salida del Everton en préstamo, pero, la oferta no convenció al colombiano desde lo deportivo, pese a que el Basaksehir estaba en disposición de pagarle cerca de 3,5 millones de euros por una temporada.



Las imágenes del volante en Ibiza también revolucionaron los ánimos en el entorno del Everton, los aficionados se mostraron inconformes con el jugador, teniendo en cuenta que no ha disputado un solo minuto con los toeffes en el arranque de la Premier League. Cabe destacar que el colombiano se encontraba en unos días de licencia, por el parón de la fecha FIFA de Eliminatorias al Mundial.



Luego de conocerse que rechazó la propuesta de trasladarse a Turquía, James debía reportarse a los entrenamientos, de cara a lo que será la fecha de la Premier League, donde tendrán el plantel completo, teniendo en cuenta que aquellos que pertenecen a los combinados sudamericanos, no viajaron por medida impuesta de los clubes ingleses.



James Rodríguez se reintegró a las prácticas bajo el mando de Rafa Benítez, visto sonriente junto a Yerry Mina y Salomón Rondón, reciente fichaje del Everton. Serán días de preparación, pues los toffees jugarán hasta el lunes 13 en Goodison Park, cuando reciban al Burnley. Faltará saber qué pasara con el volante colombiano, si irá al banco, a la cancha o estará dentro de los elegidos por el entrenador español.