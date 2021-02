James habla de Everton: Ancelotti, Mina y su adaptación a la Premier

James Rodríguez ha cumplido con las expectativas de los hinchas del Everton, que lo vieron llegar al comienzo de la temporada como el flamante fichaje que pidió Carlo Ancelotti para tratar de lograr cosas importantes en la Premier League 2020/2021. Aunque no ha podido jugar siempre, por cuestiones médicas, al colombiano le han bastado los partidos en los que ha actuado para dejar su sello y ganarse el cariño de los aficionados.



Sin embargo, para James todavía falta mucho para consolidarse como ídolo de los ‘toffees’. “Creo que falta más. Pude estar en mejor nivel”, dijo el colombiano en una entrevista exclusiva de ‘Telemundo Deportes’.



En su balance, James contó la importancia de Carlo Ancelotti para elegir al Everton y dejó clara cómo es su relación con el entrenador italiano.



“Cuando pensé en venir, pensé en él. Es un entrenador que conozco hace muchos años, un entrenador que sabe cómo caerle a su jugador, a la gente que tiene siempre con él. Tengo una relación con él como de padre e hijo”, comentó el ‘19’ del Everton.

James tiene claro que llegó “a un club bueno, a un club que quiere ganar cosas también, con un entrenador que sabe cómo soy, con el que trabajo hace años también. En cuanto a lo que es ciudad, como no dejan salir no sé cómo es, estoy siempre en casa con mis seres queridos, con las personas que tengo al lado. En cuanto al fútbol, es un fútbol más físico, más táctico en todo, siempre hay fricción, faltas. Todo son experiencias más que tú coges siempre y estoy feliz por sumar una experiencia más”.



Sobre los objetivos del equipo, y lo que él siente que ha rendido, Rodríguez comentó: “Más o menos. Creo que falta más. Pude estar en mejor nivel. Estuve un mes afuera y eso influye mucho, pero cuando he hecho las cosas bien el equipo estuvo bien y eso es lo que yo quiero, que este equipo haga buen fútbol y tenga un nivel alto. El objetivo del Everton, en lo que yo he visto, es entrar a Champions League. Está claro que va a ser duro, hay muchos equipos peleando por esos puestos. Todos tenemos que estar en una misma sintonía para llegar allí”.



En cuanto a su relación con Yerry Mina: “Es una relación excelente, hablo mucho con él, aconsejo muchas cosas, lo más importante, es un chico que quiere aprender cosas, es muy curioso, que cómo hago, que cómo haces esto, y para uno como jugador es bueno, yo también soy así, quiero aprender cosas, soy curioso en lo que hago, no solo en el campo sino afuera, cómo te recuperas, cómo comes, cómo duermes. Quiere aprender cosas nuevas y estamos para ayudarnos unos a otros”.