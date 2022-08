James Rodríguez sigue sin jugar: preocupante dato sobre su inactividad

De James Rodríguez poco se sabe actualmente. En la pretemporada que adelanta con Al-Rayyan no ha jugado un solo minuto de los partidos de preparación que ha tenido el club catarí; y es tanto el hermetismo que no se sabe la razón real por la que no ha tenido competencia.



De hecho, la Qatar Stars League ya comenzó, y en el primer partido oficial de Al-Rayyan, James estuvo ausente.



Recientemente se especuló que el ‘10’ colombiano tenía una lesión que no lo dejaba jugar, pero el futbolista desmintió los rumores.



¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas. — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 3, 2022

James sigue activo en sus redes sociales y se le ve tranquilo, entrenándose y disfrutando de su presente, aunque el mundo del fútbol lo reclame en las canchas.



Según el periodista Javier Hernández Bonnet, en días pasados, James “está esperando a llegar a un acuerdo con Al-Rayyan para deshacer el contrato, por eso no juega. Según dicen las fuentes, está en buenas condiciones, pero no se sabe si está bien futbolísticamente porque no juega”.



Lo cierto es que, sea por lesión o por presión para salir de su actual club, lo que le está pasando a James Rodríguez no le ayuda para conseguir un nuevo equipo, en un mercado de fichajes en el que se le han venido cerrando puertas, pues no se sabe si el problema del colombiano sufre por su estado físico o por su soberbia y mala actitud.



Lo cierto es que James debería estar preocupado, pues su inactividad ya escandaliza a sus seguidores, y no es la mejor carta de presentación para buscar un nuevo club.



El último partido oficial de James Rodríguez fue con la Selección Colombia, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Justamente, la Tricolor le ganó a la Vinotinto 0-1, con gol de penalti del ‘10’ cafetero.



Ese partido fue el 29 de marzo, por lo que James a la fecha ya completa 132 días sin jugar en competición oficial. ¿Cuándo volverá a jugar James?