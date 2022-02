Los aburridos con James, que esperen sentados: el retiro se demora

Si la Selección Colombia, como todo indica, se queda fuera del Mundial de Catar 2022, todavía habrá revancha para algunos, entre ellos James Rodríguez.

Con la comodidad que siente hablando en Twitch, el propio futbolista estimó que, según sus cuentas, le alcanza para pelear cupo a la cita de 2026, en Canadá, Estados Unidos y Mexico.



“A los 35 o 36 años es una buena edad para retirarse”, indicó James quien con toda naturalidad ha dado afirmado que quiere salir cuanto antes de la Liga de Catar, probablemente para buscar ese nivel de competencia que lo mantenga en la élite para seguir siendo convocado.



Quiere decir que habrá James, al menos, hasta 2027 o 2028, una noticia que no debe alegrar mucho a sus críticos, muchos de los cuales han llegado a llamarle exfutbolista por jugar en Al Rayyan y no en Europa, en un club con mayor reconocimiento. Las comparaciones con Luis Díaz, por ejemplo, han estado a la orden del día por cuenta de eso.



Y después de eso tampoco es que vaya a desaparecer de la escena, pues su plan es mantenerse en el fútbol desde otros roles: "Quiero ser presidente o gerente de un equipo. Estoy estudiando para eso. Me gustaría hacer también el curso de entrenador. Tengo esas dos posibilidades. Quiero seguir vinculado al fútbol", anunció. 'Al que no quiere caldo se le dan dos tazas', dice el dicho...