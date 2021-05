Todo se cura con amor: James y la visita que le ayuda a olvidarlo todo

James Rodríguez no tuvo el regreso que soñó en Everton, después de dos semanas de baja por lesión.

El colombiano fue titular en el duelo contra Sheffield, que había que ganar para apuntar a puestos europeos en la Premier League, y su aporte no se sintió. La derrota 0-1 es el mejor resumen.



Las críticas no se han hecho esperar y los días no son sencillos para el colombiano a la distancia.



Pero, por suerte, en las últimas horas ha recibido una visita que lo hace olvidarse de todo: su hija Salomé está junto a él.



Así lo confirmó el jugador en sus redes sociales, con una imagen en la que aparece abrazado a ella, visiblemente emocionado: