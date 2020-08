La insólita razón que habría significado la salida de James en Bayern

James Rodríguez habló de todo en una entrevista con Daniel Habif y dejó detalles de su salida del Bayern Múnich, con las razones por las que no se pudo adaptar a Alemania. ¿Fueron las principales de su salida?



Por un lado, habló del frío que afrontó en el país europeo y también mencionó la personalidad de la gente, que era 'fría'. Sin embargo, así mismo contó que tuvo un gran trato en el país.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'", contó el colombiano.



Aunque en el pasado James mencionó que fue él el que no se quiso quedar y pidió no hacer válida la opción de compra, este tema de la adaptación al país pudo significar con gran importancia la salida del país y regreso a Real Madrid.



"El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y 'chao', cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender", finalizó.