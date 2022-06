James Rodríguez, en conversaciones con modesto club: ‘Yo lo amo’

El futuro de James Rodríguez se enreda cada vez más. Si bien se dio a conocer que su deseo es regresar al fútbol europeo y mantenerse en la élite, las ofertas que recibe están lejos de sus pretensiones.



Estados Unidos, Brasil y Argentina son algunos de los destinos con los que se lo ha relacionado en las últimas semanas. Eso sí, por ahora no hay nada concreto. No dejan de ser meras especulaciones.

Si bien es cierto que Al-Rayyan inició pretemporada y el colombiano es la principal ausencia, hasta el momento no hay un comunicado oficial del equipo anunciando que se rompió el vínculo. Todo es una incógnita.



Mientras lo anterior se soluciona, un equipo, en la voz de su propietario, confirmó estar en conversaciones con James. Si bien todavía no hay nada concreto, manifestó que hará todo posible por contratarlo.



En diálogo con el medio ‘Lance’, John Textor se refirió a las posibilidad de ver al '10' colombiano portando la casaca del Botafogo. Interés del que se viene hablando desde hace unos días.



“Es raro tener la posibilidad de poder contratar a un talento así en Sudamérica. Creo que James todavía tiene muchos años buenos en Europa, pero soñamos en grande. Estamos pasando por un momento de transformación en Brasil con la nueva Liga. Puede ser un intento largo, sería un jugador que transformaría todo para nosotros, así que lo intentaremos”, dijo.



​Además del ya mencionado interés, aseguró que ya sostienen charlas ambas partes: “Estamos hablando con él. Por ahora es netamente verbal, conversaciones en las que podría encajar (en el proyecto). No es algo de ‘blanco y negro’, es una propuesta, hay una conversación que ocurre antes de todo”.



Si bien ahondó en que “no puedo hablar por él”, Textor expresó ser consciente de que no deja de ser un sueño ver al cucuteño en el Brasileirao, por lo menos hasta que “tome una decisión”.



​Para finalizar, y a modo de halago, reveló el vínculo que lo apega a Rodríguez Rubio: “Yo lo amo. Mis hijos crecieron viendo a la selección colombiana y él fue uno de sus jugadores favoritos”.



Así las cosas tan solo resta esperar por el avance o no de las negociaciones entre ambas partes. En caso de darse, Brasil sería el tercer país sudamericano en el que juegue James (Envigado en Colombia y Banfield en Argentina).