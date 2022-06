James le 'haría el feo' a Brasil y Argentina para regresar a Europa

El futuro del volante colombiano James Rodríguez sigue siendo incierto y mientras disfruta de sus vacaciones, su representante estaría buscando a toda costa cumplirle el deseo de regresar al fútbol europeo. En las últimas semanas los rumores lo han vinculado como opción en el fútbol de la MLS, además de el Sudamericano con Brasil y Argentina. Pero, ¿en que va el tema James?

"Nadie de Boca Juniors se ha contactado con James Rodríguez o su representante. El colombiano sigue con el objetivo de ir a Europa. Hubo un acercamiento con Flamengo, pero no llegaron a nada. Su mirada está hacia otro lado", aseguró este miércoles el periodista experto en fichajes, Pipe Sierra.



Lo cierto es que el '10' de la Selección Colombia quiere pasar página al mal momento que vivió en el Everton inglés y al paso por el fútbol de Qatar con Al Rayyan, que al parecer no cumplió sus expectativas.



Mucho se ha dicho sobre los posibles nuevos destinos de James Rodríguez, incluyendo el West Ham en Inglaterra y el Valencia de España, este último que anunció como técnico a Genaro Gattuso, con quien el volante colombiano comparte representante. Justamente, Jorge Mendes, sería muy cercano a Peter Lim, propietario del equipo español, y por ello no sería descabellado verlo de regreso en LaLiga.