Lesión no era, ¿será traspaso? Imagen de James despeja todas las dudas

james Rodríguez desató una ola de rumores tras su reciente ausencia en el amistoso contra FC Dordrecht: unos pensaron que era un traspaso inminente, otros que habría sufrido una nueva lesión. No hubo respuesta oficial del Al-Rayyan.

Por fortuna, no hizo falta el comunicado pues las imágenes fueron elocuentes: la posibilidad del problema físico ha sido descartada. O al menos superada.



El periodista holandés Corrado Francke había dicho desde Países Bajos que el zurdo “sufrió una lesión leve en el entrenamiento de este viernes y no participará del partido por precaución”. El club catarí compartió videos de cómo avanzan los trabajos de preparación en las últimas horas y se puede apreciar al jugador participando de las mismas actividades de sus compañeros, sin asomo de complicaciones de ningún tipo.

Esas ya son buenas noticias. Pero pueden ser aún mejores teniendo en cuenta que, si James no tiene problemas de tipo físico, las opciones de una posible transferencia se abren paso.



El jugador fue relacionado con Roma, pero ya fue contratado Paulo Dybala. Se mencionó la opción de un regreso a Porto, que dependerá en gran parte de una drástica reducción en su salario, pero no hay confirmaciones de nadie cercano al club. Se habló de España, de Países Bajos incluso... pero no se ha cristalizado nada. Faltan todavía unas seis semanas de mercado y todavía hay muchas posibilidades, pero es verdad que a esta altura el propio James habría preferido tener más certezas.



Lo primero, en todo caso, es estar sano y eso está garantizado. Lo demás no está en sus manos. Solo le queda esperar.