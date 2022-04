Otra Champions para James: debut con Al-Rayyan para ponerse en vitrina

James Rodríguez es silencio absoluto desde la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar. Quién diría que iba a ser el único del equipo de Rueda que estaría allí para la Copa... Aunque, en realidad, tal vez no llegue a noviembre si es que la vitrina en la que aspira a ponerse da buen resultado.

Al Rayyan se estrena este viernes (a las 12:15 p.m. hora colombiana) contra Istiklol Dushanbe de Tayikistán en el estadio King Fahd, en la capital de Arabia Saudita. En el otro duelo del grupo A, Al-Hilal (del colombiano Gustavo Cuéllar), recibe al Sharjah FC (3:15 p.m.).



El equipo catarí viajó con 28 jugadores, entre ellos el colombiano, quien ha aprovechado el tiempo para ponerse físicamente a punto para buscar el premio gordo: un cupo en el Mundial de Clubes. Esa puede ser la apuesta de un James que en uno de sus ataque de honestidad aceptó que quiere salir cuanto antes de su club actual. Una Champions Asiática es solo el camino para la verdadera vitrina, la del fin de año.



Para mejorar, una marca aceptable en su primera temporada vestido de rojo: ha jugado 15 partidos, ha dado 6 asistencias y ha marcado 5 goles. Sabe que puede y debe ser mejor si quiere lograr su cometido.

وصول بعثة فريقنا لمدينة الرياض



Al-Rayyan has arrived in Riyadh pic.twitter.com/pxUPbc0Fho — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 5, 2022

“Tuvimos tiempo para prepararnos para la Champions. Esperamos estar al cien por cien porque nos enfrentamos a los campeones en este grupo, que no es un grupo fácil”, dijo el técnico Nicolás Córdova.



“Estudiamos el grupo en el que jugamos y los niveles son muy similares entre los equipos que jugarán entre sí. El equipo que estará mejor preparado es el que logrará arrebatarle el boleto de clasificación a los demás... Llevamos dos meses trabajando con el equipo y lo bueno del período actual es la alta respuesta de los jugadores a las indicaciones técnicas. Haremos todo lo posible para brindar un buen nivel que honre a Al-Rayyan en este torneo”, dijo el entrenador.



Después de este reto de Istiklol Dushanbe vendrá, el 11 de abril, Al-Hilal y el viernes 15 terminará la primera ronda contra el Sharjah. En la siguiente fase los duelos se repetirán: el duelo contra Sharjah será el 19 de abril), contra Istiklol el 23 de abril) y contra Al Hilal el 27 de abril.



Esta es una oportunidad única para Al-Rayyan de borrar la mediocre campaña que acaban de terminar en la liga local, en la que estuvieron más cerca de la conversación del descenso que de la disputa de algún título, cuando la inversión económica que se hizo no fue menor. Pero no es ni la mitad de la gran oportunidad que tiene el propio James de recuperar el mercado que ha perdido al irse a una liga marginal, de ponerse en la vitrina para el mercado europeo ahora, a dos meses de que se abra la ventana de verano. Es su momento y tiene que saberlo y aprovecharlo.