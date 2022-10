¿Qué tan positivo es oír que James se recuperó? Su calvario presente

Un reincidente es reincidente, y le cuesta rehabilitarse, eso está más que claro. Si alguien sabe de eso es sin duda alguna James David Rodríguez Rubio. Su talento es innegable, su zurda es mágica y sigue mostrando pinceladas de su arte con su pierna izquierda en los terrenos de juego. Sin embargo, no es mentira decir que, de un momento para acá, ha estado más afuera del rectángulo verde que adentro de ella.

Pues las lesiones lo han mermado en su continuidad, y esa frase que debe alegrar a los colombianos cuando se lee en las primeras planas que James Rodríguez está recuperado y volverá a la competencia, realmente no hace pensar en algo positivo. Pues, más allá de celebrar su vuelta, siempre está el susto y el miedo de que James pueda recaer en otro golpe, y vale la pena recordar que cuando se habla de un problema muscular, su incapacidad siempre termina siendo de varios días.



En este caso, Míchel González habló de un ‘problemilla’, que afortunadamente se quedó en solo dos partidos de ausencia. James Rodríguez volverá al ruedo y necesita consolidarse. La pesadilla que vive es constante: las lesiones. Y es que, desde 2019 que llegó al Everton, luego en el Al-Rayyan y ahora en el Olympiacos, el panorama no es para nada positivo para el cucuteño.



Cuando se habla de la recuperación de James Rodríguez, oír esas palabras dan miedo. Su talento, como se dijo anteriormente es innegable, y todos quieren verlo jugando para recuperar su mejor nivel, pero desde 2019, las lesiones lo han perseguido, tanto que ha sufrido 22 hasta la fecha.



Un calvario y una pesadilla que ningún jugador quiere vivir, pero que se ha convertido en la costumbre para James Rodríguez tristemente. La actualidad es que no está para jugar semana tras semana y las lesiones y ausencias también han contribuido a que no esté bien. Míchel González tendrá un dilema, y es que, pese a que ya estpa recuperado, volvió a los entrenamientos y está listo para jugar, el ibérico deberá tomar una decisión: si alinearlo como titular, darle minutos entrando desde el banquillo o no ponerlo en riesgo y no meterlo para prevenir.



Ahora, que se perfila para ser de la partida, quiere ganarle a esa pesadilla que se traduce en las lesiones que lo han mermado en su continuidad en estos últimos tres años. De molestias en la pantorrilla, el sóleo, la cadera y los ligamentos, golpes que lo han dejado por fuera.



Desde 2019 se ha perdido más del 35% de los partidos por sus problemas físicos. Oír que regresa, en muchas ocasiones no es del todo positivo, pues utilizarlo en el partido siguiente después de la recuperación lo condiciona completamente. Por eso, Míchel tendrá que ser sabio con James Rodríguez para el juego contra el Ofi de Creta. Usarlo puede ser un arma de doble filo, por un lado, podrá rendir en cancha, y por el otro lo acompaña el riesgo a una recaída y ser la lesión número 23 en tres años.