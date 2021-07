¿Se queda? La realidad del mercado de James y su futuro en Everton

Lo que le corresponde lo hace sin tacha: se entrena a la par de sus compañeros, se concentra en lo que tiene ahora mismo entre manos, se deja querer de un Everton que entiende que debe dejarlo ir, pero ruega que no venga nadie a seducirlo.

Mientras tanto, su agente, Jorge Mendes, lo habría ofrecido a diestra y siniestra por Europa, pero primero se habría llevado un portazo del AC Milan, el primer posible destino que se mencionó, y ahora tendría esa misma respuesta, el otro club que probablemente él mismo puso a sonar, pero que no llegó a hacer ninguna oferta y eligió al argentino Lamela.



Así las cosas, lo que queda es un recuerdo amargo del pasado con Rafa Benítez, el desafío de enderezar ese camino y lo que se ha podido ver en estas primeras semanas de trabajo, incluso en la Florida Cup: integración con los compañeros, concentración y poco más. El talento, al menos en ese partido contra Millonarios se extrañó. Se lo dejó claro Benítez al final del juego, cuando reconoció que físicamente no está a tope, pero también le abrió una puerta a la reconciliación al justificarlo por estar apenas en el inicio de la pretemporada y tratando de asimilar la nueva idea del cuerpo técnico.



Según el diario Liverpool Echo, al jugador se le ha dicho "que se le permitirá abandonar el club si se le presenta una oferta adecuada", pero al tiempo, no ven tan claro el reemplazo y, por muchas razones, quieren que se quede: "Está claro que la ex estrella del Real Madrid todavía tiene mucha influencia en el equipo tal como están las cosas, y no hay muchos jugadores en el fútbol mundial que puedan aportar su marca de calidad cuando está en la cima de su juego", opinó el medio, que ya había advertido del riesgo de que James fuera el nuevo Lukaku, un jugador con mucho aporte al que se deja salir sin tenerlo un reemplazo.



La pregunta vuelve a quedar en el ambiente: ¿y si te quedas? Ya los hinchas de Everton pudieron verlo por primera vez en vivo en ese duelo amistoso contra Millonarios en Orlando pero ahora falta el reto de verdad, el encuentro con la auténtica afición, que podría ser el 7 de agosto en Old Trafford o una semana después, contra Southampton en el inicio de la Premier League, en Goodison Park.



La ilusión parte de un mercado impredecible: "no hay garantías en este deporte. Incluso con el Everton diciéndole que se le podría permitir irse, no se sabe si esa oferta aceptable llegará. Al menos en este momento, no parece provenir de ninguna avenida".



A eso apelan. A que el mercado, que se cierra hasta finales de agosto, se mantenga frío como hasta ahora para el colombiano y que cumpla el año adicional de contrato que tiene, impulsando de paso el tan anhelado regreso a competencias europeas. Si ese resultado se da, el futuro bien podría ser una temporada más en Liverpool. Por ahora se viste de azul... y no se esperan cambios.