James Rodríguez, el presente más ausente del mercado de fichajes

James Rodríguez se fue de Olympiacos de Grecia el pasado 14 de abril, y desde ese momento ha sido noticias por muchas otras cosas diferentes al fútbol, pues ya completa 100 días sin equipos, sin ofertas concretas de algún club en el mundo, y dando ventajas porque ya todos los clubes en Europa están realizando su pretemporada.



Este domingo 23 de julio, se cumplen 100 días de James sin equipo, sin rumores fuertes de un posible club que lo quiera fichar; y, teniendo en cuenta que la Selección Colombia inicia las Eliminatorias el 7 de septiembre (en 46 días), hay preocupación por el futuro del ‘10’ cafetero.



“Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10’. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, dijo James el pasado 28 de mayo (hace casi dos meses) en entrevista con Noticias RCN.



Sin embargo, James sigue esperando una oportunidad real. Por ahora, poco hablan de jugar en Europa; se dice que la MLS podría abrirle las puertas, o el fútbol brasileño, pero no hay ofertas, no hay rumores, y el colombiano sigue de vacaciones.



¡Alerta, James!