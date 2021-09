¿James mintió sobre supuesta lesión para firmar con club de Catar?

La noticia que tanto ha dado de que hablar en el inicio de semana tiene que ver con el futuro de James Rodríguez, la información que llegaba desde Inglaterra sobre su salida a Qatar, descrestó a propios y extraños, teniendo en cuenta la edad y condiciones que posee el colombiano en la cancha.



La ausencia contra Aston Villa despertó todo tipo de rumores, los cuales fueron apagados previamente por Rafa Benítez, afirmando que el colombiano no se encontraba en condiciones, debido a una lesión muscular. Pues ahora surge una nueva versión, que deja al volante y al estratega entre la espada y la pared. No se sabe quién esté mintiendo, se cuestiona la veracidad de cada caso.



De acuerdo al periodista Greg O’Keeffe, afirma que la lesión sería mentira, fingida, por parte del colombiano para no ser parte de los convocados por Benítez y no estar ni siquiera, en el banquillo de suplentes. El reportero señala que los comentarios del técnico son ‘vagos’ dejando preguntas al aire sobre la veracidad de lo que antes había afirmado.



“Ayer le pregunté a Benítez por qué no estaba ¿fue el no ver lo que requería de él durante el entrenamiento? A lo que Rafa contestó: en realidad era porque Rodríguez le había dicho a él y al cuerpo técnico que tenía una lesión muscular” contextualizó el periodista.



A lo que contestó “tengo que decir que fue una respuesta un poco 'vaga', lo que me llevó entre líneas a interpretar. Soy yo conjeturando, para creer que James no quiere saber y no irse si está en el banquillo”.



Concluyó con “hay un problema, con un jugador de 200 mil (libras) a la semana. Si él no quiere manejarse a sí mismo de otra forma y tener la actitud correcta para venir y estar en el banco, es síntoma de que hay un problema más amplio”.