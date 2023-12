¿Hubiese sido distinto? James y la posibilidad de jugar en City o PSG

James Rodríguez es sin duda uno de los mejores futbolistas que ha tenido Colombia en los últimos años y aunque tuvo una época dorada después del Mundial de Brasil 2024, en el que fue goleador, su carrera fue decayendo, pero ahora en Sao Paulo, está intentando volver a tener protagonismo.

Sin embargo, la historia de James pudo haber cambiado después de su Mundial con la Selección Colombia en Brasil, pues si bien llegó al Real Madrid, el club más importante de Europa, su paso por allí tuvo muchos altibajos y terminó siendo el que no le permitió brillar mucho por la llegada de técnicos como Zinedine Zidane y Rafael Benítez.



Por ello, James Rodríguez reveló en una transmisión de Twitch con el creador de contenido Pelicanger, por qué prefirió ir a Real Madrid y no aceptar ofertas como las de PSG o Manchester City, quienes también mostraron interés por él.



"A mí me quería el París y el City, pero quería gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada”, dijo inicialmente James en la transmisión.



De igual manera, mencionó la conversación que tuvo con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, quien le dio el visto bueno para arribar al club merengue.



Me dijo: ‘¿qué quieres plata o gloria?’. Y yo le dije: ‘no, yo quiero gloria presidente’. ‘Bueno, pues está hecho’, finalizó James.



Cabe mencionar que James llegó al Real Madrid por 75 millones de euros, una de las transferencias más altas para un futbolista colombiano, pero su poca continuidad en ese club hizo que su valor bajara en el mercado.



Más allá de que James escogió gloria por encima de dinero, queda la duda sobre si la historia del colombiano pudo haber sido distinta y en el City o PSG hubiese sido el lugar donde habría encajado el diez de la Selección Colombia.