James con el mismo problema de siempre: ausente por precaución

James Rodríguez está disputando con el Olympiacos partidos previos antes de retomar la competencia liguera de Grecia. Aunque no pudo estar en la mayoría de los juegos deseados, estuvo en el empate a tres tantos contra el Standard de Lieja. El primer juego ante el Huddersfield Town de la Championship no lo pudo disputar por un resfriado. Y ahora, aunque se perfilaba para ver minutos contra el Nottingham Forest de la Premier League, el cuerpo técnico comandado por Míchel González con su cuerpo médico cambiaron de plan.

La historia de siempre con James Rodríguez que volvió a ocurrir. No hay una investigación a fondo o un estudio que diga que está lesionado, pero sintió unas pequeñas molestias en las últimas sesiones de entrenamiento, por lo cual, Olympiacos decidió no tenerlo ni siquiera en el banquillo de suplentes en el encuentro contra el Nottingham Forest que los griegos se llevaron el resultado por la mínima diferencia.



Míchel González antes del encuentro, manifestó que la ausencia del colombiano pasa por la necesidad de cuidarlo de cara a reincidir en una lesión mucho más fuerte en una zona delicada como lo son sus isquiotibiales. El mismo dolor de cabeza para el cucuteño y para Míchel que hace unos meses ya había mencionado un 'problemilla' con el que regresó James a Grecia.



La Gazzetta de Grecia informó que la ausencia de James Rodríguez se debe a unas molestias en las sesiones de entrenamiento. No es lesión confirmada, pero quieren reservarlo para reiniciar el certamen griego, "James no estaría al 100% por sus problemas en los tendones, por lo que el Olympiacos decidió protegerlo".



Y es que, el regreso a la actividad para el Olympiacos está a la vuelta de la esquina, tanto así, que volverán antes de que culmine el Mundial de Qatar 2022. La próxima cita para James Rodríguez, esperando que esté en óptimas condiciones será el jueves 15 de diciembre cuando en los octavos de final de la Copa de Grecia, enfrenten al Atromitos. Luego, el 21 de ese mismo mes se verán las caras con el Giannina por la liga.