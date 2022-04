James, nuevamente ausente en duelo de Al-Rayyan por Champions

La situación de James Rodríguez en Catar es cada vez más compleja y su futuro es completamente incierto...



Este lunes, el volante colombiano volvió a quedarse fuera de la convocatoria del Al-Rayyan en duelo clave por la Champions de Asia. Segunda ausencia consecutiva que alimenta los rumores de una salida inmediata.

Frente a Al-Hilal, sin dudas el rival más duro del Grupo A y que tiene a Gustavo Cuéllar en sus filas, el cucuteño ni apareció. Eso sí en las redes sociales del club lo muestran entrenando e incluso divirtiéndose con sus compañeros. Todo muy raro.



Mientras el estratega del equipo, Nicolás Córdova, advirtió que su ausencia se debe a problemas físicos, la prensa indica que el colombiano desea salir lo más pronto posible del fútbol catarí.



Así pues, los rumores respecto al próximo paso en su carrera no cesan. Hace unos días el Sao Paulo figuró como posible destino del '10' cafetero, pero la misma directiva aseguró que no había intención y económicamente era una operación casi imposible. El fútbol mexicano aparece también como opción, pero no hay nada concreto.



Por lo pronto, James suma apenas nueve partidos este año con su equipo. El más reciente se dio el pasado 5 de marzo, cuando fue titular en la eliminación de Copa del Emir frente a Al-Wakrah. Es decir que lleva más de un mes en ceros...