James Rodríguez y su 2020: entre rumores, cambio de equipo y lesiones

El año de James Rodríguez dejó mejor balance que el 2019. Y es que en 2020, el volante colombiano se quitó la presión de estar relegado en el Real Madrid, bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, y volvió a sentirse importante cambiando de equipo y de liga: ahora es figura del Everton, de la Premier League de Inglaterra.



El primer semestre de James fue duro: jugó muy poco en el Madrid y estuvo lesionado. Cansado del maltrato de su entrenador, movió las fichas junto a su agente, Jorge Mendes, para salir del equipo merengue. Y aunque equipos como Atlético de Madrid, Manchester United y Napoli estuvieron interesados, finalmente se decidió por el Everton, por un pequeño detalle: su director técnico.



Con los brazos abiertos lo recibía en Liverpool el italiano Carlo Ancelotti, el entrenador que más paciencia le ha tenido, que lo ha potenciado, y con quien había coincidido en Real Madrid y Bayern Múnich.



Con los ‘toffees’ tuvo un arranque excepcional: tres goles y tres asistencias para llevar a Everton al liderato de la Premier. Sin embargo, el fantasma de las lesiones regresó para atormentarlo y provocar que James no juegue en el último mes del año. Desde el 5 de diciembre no tiene competencia, debido a molestias físicas.



En la Selección Colombia fue parte del mal remate de Eliminatorias, así como de los 4 puntos sumados en las dos primeras jornadas. Además, a James le tocó salir a desmentir rumores sobre supuestos enfrentamientos con compañeros, después de que Ecuador goleara a la Tricolor 6-1 en Quito.



Así, el año de James tuvo más altas que bajas, aunque no cerró como lo esperaba. Ahora se enfoca en un 2021 lleno de éxitos.