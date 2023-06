James Rodríguez, al descubierto: reveló sus secretos más íntimos

Al ser uno de los futbolistas más importantes del país, James Rodríguez está en constante exposición mediática. Sus pasos son seguidos de cerca por la prensa y por curiosos que quieren saber al fondo la vida privada del jugador colombiano.



Pues bien, durante este sábado, el cucuteño reveló sus secretos más íntimos en diálogo con Semana y allí se refirió a los temas más polémicos de su carrera como lo son sus salidas nocturnas, las mujeres con las que se le relaciona, su familia, las críticas entre otros temas.



Ante la pregunta de la periodista Vicky Dávila sobre lo más loco que han dicho de él contestó: “Muchas, como por ejemplo que no me cuido, que no entreno bien. La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido, me entreno, que vivo para lo que hago, que todo lo hago al ciento por ciento. Sí molesta un poco, pero al final mi conciencia está tranquila. La gente que está a mi lado sabe cómo me comporto, cómo actúo y cómo vivo para la profesión”.



Y comentó como son sus salidas nocturnas: “Cuando salgo a una cena, me puedo tomar un vino, un whisky, pero tampoco me voy a tomar diez vinos. Soy una persona que toma las cosas con responsabilidad...Le puedes preguntar a la gente que está conmigo. Nunca me ha visto borracho. Soy una persona joven, salgo con responsabilidad cuando puedo salir. No salgo un día antes de un partido, en vacaciones salgo, disfruto la vida a mi manera”.



De igual manera, comentó que pese a salir a menudo no le gustan los ambientes pesados: “A mí no me gusta cuando estoy en una fiesta y tengo gente al lado que está haciendo cosas. Prefiero irme. Entonces no me gusta mucho. Nunca fui de eso”.



Otro tema que tocó fue el de las mujeres y la forma en el que se le vincula a una a cada rato: “Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”.



Además, zanjó los rumores sobre un supuesto vínculo con la modelo Aleska Génesis: “Ella es una amiga, no pasa absolutamente nada. Somos amigos hace algún tiempo ya, a mí me han puesto novia cada 20 días”.



Por otro lado, se refirió a su situación como padre soltero: “Padre soltero, sí. Cuando nació Samu, estaba de novio, pero después ya estuve solo y, bueno, he sido padre y madre a la vez. Mi mamá me ayuda mucho. Entonces para mí es una responsabilidad linda. Intento desde muy pequeñito recalcarle todos los valores y creo que va a ser un niño bueno”.



James también se refirió a las críticas por parte de los periodistas y dijo: “A mí no me importa nada lo que digan los periodistas, no me importa nada” y se refirió a las críticas por parte de Carlos Antonio Vélez a lo que mencionó: La verdad, no veo lo que la gente dice. A mí me cuentan cosas, pero a mí no me preocupa nada de lo que digan”.



Por último, habló un poco de la política del país, pero aseguró que no está muy ligado al tema: Estoy un poco alejado de esas cosas, respeto a todo el mundo. Solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, para que suba siempre y no baje, porque Colombia es un país increíble.



“Yo soy zurdo y meto goles con la izquierda (risas). Pero hasta allá no te puedo responder, me lo guardo para mí y los que me conocen saben cómo soy. Yo soy zurdo y meto goles con la izquierda (risas). Pero hasta allá no te puedo responder, me lo guardo para mí y los que me conocen saben cómo soy”, concluyó.