James, por lo suyo en Al-Rayyan: ¡a sumar minutos y no lesionarse!

Al Rayyan visita este sábado, a las 11:30 a.m. (hora colombiana) a Al Arabi, por la Liga de Estrellas de Catar. Y ahí debe estar, nuevamente como titular, James Rodríguez.

Y sí, será una pelea de David contra Golliat, porque el equipo del colombiano es sexto con solo 9 puntos en la tabla, mientras su oponente suma el doble, 18 unidades y es tercero. Hay unas diferencias marcadas en cuanto a nómina y funcionamiento y sí, Al Rayyan está lejos de aparecer como favorito, por lo cual necesita de todo el talento de su más costoso fichaje.



Sí, sí, todo cierto. Pero la realidad es que la pelea de James es otra: necesita sumarle minutos a ese contador que hoy está en 26, solo tres partidos (dos en Liga, uno en Copa) y lo tiene con un gol, que finalmente logró en la pasada jornada contra Al Sailiya (4-2), colero del torneo.



Se quitó un peso de encima y ahora solo le quedan esos 90 minutos de este sábado y los del próximo 3 de noviembre, en el duelo contra Al Gharafa. Será su carta de presentación para decirle al técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda: '¡estoy listo!'



Por eso es clave que esté, que sume minutos, ojalá goles y/o asistencias y más que nada, que no se lesione, lo que en su caso, con su historial, no es un desafío menor. Cuidarse, ahora que sabe que los rivales han identificado su talento y se lo pasan como en carrusel para darle patadas -así como se vio contra Al Sailiya-, es otro de los desafíos para el zurdo, una carta necesaria para la jornada de Eliminatorias al Mundial 2022, justamente en Catar, en la que Colombia se medirá a Brasil (11 de noviembre) y Paraguay (16) para encaminar la clasificación.



No es por demeritar el trabajo en la Liga de Estrellas catarí, es que ahora lo que hay es una cuestión de prioridades. Disculpen, sabrán entender...