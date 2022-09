Vélez reaccionó a noticia de James en Olympiacos: 'no es gran cosa'

"James Rodríguez a Olympiacos", esa es la noticia del día que involucra a un jugador colombiano en el exterior. La prensa internacional asegura que este mismo miércoles, tras presentar exámenes médicos y firmar, sería oficializado por el club griego que compite en la Europa League. El mercado en ese país se cerrará este jueves, así que de confirmarse su fichaje, se daría justo sobre la hora.



A propósito de este tema, el analista deportivo Carlos Antonio Vélez publicó en su audiocolumna de Palabras Mayores, en Antena 2, su opinión sobre el posible regreso del '10' de la Selección Colombia al fútbol europeo. Todo tras un discreto paso por Al-Rayyan, de Catar, que habría accedido a cederlo por un año. Olympiacos sería entonces su "salvavidas" en la temporada 2022/23.

"Lo salvó la campana. A 24 horas del cierre de pases del fútbol griego, que no es gran cosa, pero es Europa. James Rodríguez parece haber encontrado acomodo", mencionó el periodista recortando que la información fue entregada muy temprano por Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes. "He encontrado algunos detalles en la prensa griega: va a Grecia prestado por 500 mil euros, un jugador que costó 75 millones y que se fue gratis a jugar a Catar y fracasar".



Después de compartir información de la prensa local, donde se menciona que el salario del colombiano sería pagado entre Al-Rayyan y Olympiacos, Vélez mencionó que el salario bruto que recibe James es de 11 millones. "Olympiacos juega Europa League y por lo menos es una oportunidad de ponerse en vitrina. Para ser sincero, no creo que haya estado en lo presupuestado por él y su entorno ir a jugar en Grecia. Esta es una puerta de emergencia, una salida apurada, frente a una realidad y es que en las ligas top no tiene mercado. Incluso, en algunas como la turca, tampoco".



De igual manera, Carlos Antonio recordó que en Grecia recalan muchos veteranos que juegan en Europa y esta sería una buena oportunidad para James de volver a jugar después de tanto tiempo. "Tiene un espacio para la refundación de la marca James Rodríguez. Es una oportunidad y no habían muchas, es ahora o nunca. La salida fue traumática y los cataríes estaban supremamente molestos por el proceder del jugador, que cobra pero no juega, y que aparte se ofrece con un irrespeto claro".



Sobre el posible nuevo equipo de James, el periodista mencionó que "es un equipo habitualmente campeón y ha ganado tres torneos consecutivos. A nivel internacional no tiene ninguna figuración. Localmente toda, por fuera nada. Es un equipo livianito internacionalmente".



Finalmente, Vélez le dejó un consejo al volante colombiano y es aprovechar esta oportunidad: "no le quedan muchas y tiene que ser consciente que está sobre los 31 años, lleno de lesiones y de problemas. Hasta ahora no ha salido bien ni de Mónaco, ni de Real Madrid, ni de Bayern, ni de Al Rayyan, que tiene cuatro gatos de hinchada. Todo más provocado por lo que dice que por lo que hace. Ha salido por la puerta de atrás y es una opción que Dios le da, que es muy generoso con él. Hay que medir es si va a poner estar físicamente y clínicamente, porque técnicamente no hay discusión".