¿La aventura en Oriente Medio sigue? Ex Millonarios dirigiría a James

Hay novedades en la novela que ya es el futuro de James Rodríguez. Lo curioso es que podría no escribirse en Europa, donde muchos quisieran verlo para que recupere su nivel competitivo, sino en otro exótico destino.

Por ahora, como es habitual en su caso, todo hace parte de la especulación. La primera tiene que ver con la supuesta decisión del jugador de interrumpir su contrato con Al Rayyan de Catar, al que aún le quedan dos años, y su petición al club y a su agente, Jorge Mendes, de permitirle salir en este mismo mercado de verano, que abre en un par de meses.



La segunda ola de rumores habla de un posible destino, que no estaría en Europa sino en Arabia Saudí. A juzgar por publicaciones en redes sociales, el zurdo podría aterrizar en Al Nassr, uno de los tres equipos más importantes de esa exótica liga.



La novedad, que sería una buena señal, es que hay allí un contacto con Colombia, pues el actual entrenador es Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios en 2017 y conoce a la perfección el estilo de juego del creativo.



Las especulaciones parten de un trino del saudí Meshal Alsefai, quien en su cuenta dejó un mensaje insinuando un posible aterrizaje del 10: “Fue un honor y un placer vernos hoy, mis mejores deseos hasta que nos volvamos a ver", escribió.



خاميس رودريغيز بنسبه كبيره راح يتواجد في دورينا في الموسم القادم ..



• لديه اهتمام من نادي في العاصمه

• لديه اهتمام من نادي في الغربيه pic.twitter.com/im5NRxhL1O — ثامّر (@6aluy) April 25, 2022

James estuvo recientemente en Arabia Saudí con Al-Rayyan, pues allí estaban citados los equipos participantes en la Champions League. Sin embargo, por problemas físicos no pudo participar en ningún juego.



Hoy el jugador está lesionado, según confirmó su club catarí, y estará varios días más al margen. Una reciente fotografía con el artista Juanes hace pensar que no está en Doha sino en algún otro lugar que no se ha confirmado. Se espera alguna confirmación en medio de tantos rumores.