James sale al paso de los rumores: ¿se va o se queda en Sao Paulo?

James Rodríguez, cuándo no, es el protagonista de las noticias en Brasil, desde donde llegan inquietantes novedades sobre su futuro cercano en Sao Paulo.

El jugador, quien por estos días es baja por lesión, está viviendo unas eliminatorias de lujo con la Selección Colombia, pero en su club no han podido aprovechar suficientemente ese buen momento y se dice que no estarían muy conformes con su rendimiento y que, infortunadamente, se plantean la conveniencia de un jugador costoso y mayor en el mediano plazo. Inclusos e habla de la MLS y de Argentina como posibles destinos.



¿Qué hay de cierto? “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro. Me gusta hablar del presente. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, aseguró el propio James en Globoesporte.



“Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, el fútbol cambia mucho... Gané la Champions, sería bueno ganar la Libertadores para entrar en este grupo de Champions y Libertadores, que ahora vive un amigo mío, Marcelo.”, añadió.



Traducción: sabe que su actualidad en Selección depende de su permanencia en un club de élite y eso es lo que le ofrece Sao Paulo. Sería insensato rechazarlo. Pero también entiende que se espera más de él.



En al Copa de Brasil, por ejemplo, no llegó a disputar ni un minuto más allá del título y así no le gusta tanto ganar: “Estaba bravo porque me gusta jugar, ya sea cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Entonces por eso estaba enojado, pero estaba feliz porque el equipo ganó, el club se encontró con una Copa que no había ganado en toda su historia. Estaba feliz, pero enojado porque quería jugar. Entonces es normal. Todo jugador quiere ayudar al equipo”, confesó.



“Soy un tipo al que siempre le gusta ganar, partidos, títulos. Soy un tipo competitivo al que siempre le gusta ganar, incluso en los entrenamientos. Soy un chico que tiene curiosidad por mi trabajo y, como dije antes, no vine aquí de vacaciones ni para pasar tiempo aquí. Me gusta ganar títulos”, añadió.



La adaptación no es un problema: "Me está gustando (mi estancia en Sao Paulo). Sólo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí. Es un club de historia, también hablé con Rafinha. Le pregunté por el club y todo, solo dijo cosas buenas. Entonces fue muy fácil elegir y estoy feliz”, afirmó.



Un detalle sí lo sorprendió: “Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil”, concluyó.