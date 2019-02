'James es el sueño imposible de Ancelotti': Corriere dello Sport

Las buenas actuaciones de James Rodríguez en el Bayern Múnich son un disparador de rumores. Y el más reciente proviene de Italia.

Aunque jugó en una posición atípica (primera línea de volantes, con tareas de recuperación), James tuvo un buen desempeño, reconocido por su entrenador Niko Kovac, en el 0-0 contra Liverpool por Champions.





Tal vez por eso, este miércoles la prensa italiana amanece con una nueva referencia al colombiano, concretamente en el Nápoles que dirige Carlo Ancelotti.



El diario Corriere dello Sport afirma que James es un objetivo al que no renuncia el DT: "El sueño imposible se llama James Rodriguez (27, con un salario alto), quien se queda allí porque nunca se sabe cómo puede tirar en cuatro meses", afirma.



La referencia tiene que ver con la cesión del jugador desde Real Madrid a Bayern y la incertidumbre sobre la decisión del club alemán de hacer efectiva o no la opción de compra, por 42 millones de euros.



En todo caso, según el diario, Ancelotti trabaja en otras opciones si es que su anhelo de volver a dirigir a James, con quien trabajó en Real Madrid y Bayern, no llegara a cumplirse.





El primer nombre sería el del mexicano Hirving Lozano (24 años en julio), quien "encanta, hipnotiza, aturde y, a la vez, cuesta alrededor de cuarenta millones y tiene una fila de pretendientes", afirma.



El plan C estaría en Holanda: "En el PSV hay material humano de la más alta calidad: Gaston Pereiro (24 en junio) es uruguayo y tiene once goles (seis menos que Lozano), nace como creador de juegos y también puede terminar como un exterior".



James espera a una decisión del Bayern, que es su plan A. Volver al Madrid no es despreciables, según ha dicho él mismo. Pero trabajar con Ancelotti, el DT que mejor lo ha entendido, sería una opción irresistible.