James, entre Benítez y problemas físicos: ¿tiene espacio en Everton?

La situación de James Rodríguez en Everton es preocupante. Después de un fallido cambio de club durante el mercado de verano, el momento del colombiano pasó a estar en manos de Rafa Benítez, técnico español con el que tiene una amargo recuerdo durante su época en el Real Madrid.

Si bien la relación entre Bénitez y Rodríguez no es la mejor, el actuar del colombiano le ha dado razones al DT de los toffees para no tenerlo en cuenta en el comienzo de temporada. Las declaraciones del cucuteño en sus transmisiones en Twitch, además de unas cortas vacaciones en Ibiza en los días libres, llenan de argumentos a un cuerpo técnico que no tiene al creativo entre sus fichas claves.



En distintas ocasiones James ha reiterado que se encuentra bien físicamente; de hecho, para el juego contra el Aston Villa se esperaba su presencia, al menos, en el banco de suplentes, pero, como se ha vuelto una costumbre, ni siquiera entró en la convocatoria.



"Para este juego, (James) estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible", dijo Benítez tras caer ante los villanos por 3-0.



¿Rodríguez habría pedido no jugar por precaución?. En Inglaterra lo dudan, y es que el Liverpool Echo señala que Benítez salió al campo de juego con ocho suplentes y pudo haberlo hecho con 'nueve' si incluye a James. Cabe recordar que fue el propio Benítez el que dijo hace uno días que James no estaba en el 'nivel de competencia' de sus compañeros, justificando así su constante ausencia.



"Benítez enfrentó preguntas sobre la omisión continua de James Rodríguez, pero si el entrenador prefiere entrar en un juego con ocho suplentes, en lugar de nueve, entonces apunta a una seria ruptura en la relación con el colombiano en Finch Farm (campo de entrenamiento de Everton). Fue lo que no dijo, en su respuesta, lo que insinuó un colapso en sus respectivas creencias sobre lo que constituye estar en forma y disponible. Pero con James o sin él, esta fue una noche en la que se destacó la naturaleza frágil del equipo del Everton. Es discutible cuánto pudo haber hecho Rodríguez, que habría estado jugando su primer partido de la temporada", menciona el diario inglés en una de sus páginas.



Con las bajas confirmadas en ataque de Dominic Calvert-Lewin y Richarlison para las próximas dos semanas, se prevé que James pueda sumar sus primeros minutos con los toffees en la campaña 21/22; no obstante, todo dependerá de su evolución ante la sorpresiva molestia muscular y de lo que hable con su entrenador en los próximos días. En Goodinson Park piden al colombiano. ¿Tendrá espacio en Everton?... En Colombia se espera un pronto regreso del '19, pues extraoficialmente se conoció que estaría de regreso a la Selección Colombia en la triple fecha de Eliminatorias de octubre.