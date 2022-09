Vuelve incertidumbre: ¿cuál es el DT ideal para James en Olympiacos?

Vuelve la escena de los últimos años: James Rodríguez busca entrenador. Y no es, ni mucho menos, su culpa. Pero sí que parece perseguirlo es interinidad que unas veces lo ha favorecido y otras, muchas, no tanto.

¿Cuál es su técnico ideal? No se valen Carlo Ancelotti, pleno de éxito en Real Madrid (a donde ya no podrá llevar a su querido zurdo), ni José Pekerman, seleccionador de Venezuela. Es una pena que no dirija más Jupp Heynckes porque ahí está la trilogía soñada del colombiano en pleno.



James llega en una situación muy particular a Olympiacos, que esperó a que él pudiera rescindir su milloanrio contrato con Al-Rayyan y escapara de Catar, para firmarlo con un contrato muy alto para sus pretensiones (se dice que serían cerca de 2,5 millones de euros por año) pero como agente libre. Sin embargo, la gran preocupación es el tema competitivo: unas veces por lesión, toras por decisión, no estuvo disponible y pasó casi un semestre con menos de 100 minutos de juego en las piernas.



Parecía que el español Carlos Corberán sería su reivindicación pues lo puso de titular dos noches después de verlo bajarse de un avión en Atenas, pero la derrota 2-1 contra Aris Salónica le costó su cabeza. Ahora suenan otros nombres con gran prestigio pero que traen mucha incertidumbre: ¿cuál será el DT ideal? Lo bueno es que Rafa Benítez no está en ninguna carpeta, al menos por ahora. Lo otro que ayudaría es que tres de cuatro hablan español y el otro portugués, un idioma muy cercano al cucuteño. Estos son los candidatos más cercanos y sus estilos:



El estilo Sousa



Según el sitio Coache's Voice, una marca característica de los equipos de Paulo Sousa (ex Flamengo) es priorizar la salida de balón pero sin perder la cabeza en la salida, sin correr más riesgos de lo necesario. Sus porteros deben ser mu hábiles con los pies porque de allí parte el juego.



"La primera elección es ejercer superioridades para avanzar con el balón controlado. En relación con esta idea, su esquema más habitual es el 3-4-2-1, con tres centrales con bastante distancia entre ellos para que, después de una circulación rápida, el equipo pueda avanzar con ventaja e intentar conectar con la siguiente línea", dice el sitio web. James, bajo esa premisa, tendría que retroceder a una línea de volantes y ayudar en marca o perfeccionar la velocidad para reconvertirse como extremo. Ambas opciones suenan complejas...



Pero ojo que Sousa usa: "hasta un total de cuatro jugadores por dentro más dos carrileros muy abiertos. En algunas circunstancias, el entrenador portugués ha sacrificado su habitual línea de tres centrales (abajo) por un 4-3-3, aunque en su idea de juego siempre predomina el hecho de ocupar el centro del campo con un futbolista más que el rival". Ahí puede haber un mejor panorama para el colombiano, pero sí su estado físico ayuda... y eso hoy es una incógnita.



El estilo Sampaoli



Cuando James tuvo a alguien que hablara su idioma, también el futbolístico, brilló más. Pero pasaron unos cuantos años. y si se encuentro Jorge Sampaoli en su momento actual puede sufrir porque lo suyo es ser insoportable a partir de la presión al rival.



“A través de la presión, del robo, atacaba. Con mucha presión sorprendía. Jugué en línea, en zona, con líbero y stoppers y fui modificando algunos dibujos geométricos, que tampoco son determinantes. Eso sí: si querés presión alta la debés aplicar en forma conjunta y organizada en siete metros por jugador, y que la pelota vaya donde yo quiero para robarla. Al principio fue eso, no dejar jugar y atacar en base a la recuperación inmediata”, explica el propio Sampaoli en el libro “No escucho y sigo”, de Pablo Paván. Supone un nivel físico en el que, ahora mismo, no está el cucuteño.



El estilo Bielsa



Los entrenadores veteranos, conocedores del juego con y sin balón, exigentes pero con respeto por el talento, suelen venirle bien a James. Podría ser, en algún punto, el caso de Marcelo Bielsa pues sus equipos, según Coache's Voice, se distinguen por el intercambio de posiciones desde un medio campo fuerte y un esquema 4-3-3.



En el Leeds lucía un poco así: "en ataque, el pivote en mediocampo -en el Leeds, a menudo es Kalvin Phillips- se incrusta entre los dos centrales, mientras que los dos interiores y los dos extremos intercambian sus posición para ofrecer opciones de pase por delante de la defensa. La preferencia de Bielsa por generar múltiples opciones de pase -tan avanzadas como sea posible y entre las líneas- se complementa con la superposición de los laterales, lo que obliga a los oponentes a aplicar una presión más cerrada".



Múltiples opciones de pase es el tema clave, porque si de algo sabe el colombiano es de abrir esos callejones que solo él es capaz de ver. Claro, Bielsa también es intensidad y eso no se puede perder de vista.



El estilo Setién



Quique Setién se fue del FC Barcelona sin haber cristalizado su plan, más pendiente de defenderse de los ataques que de cualquier otra obligación. Pero, según explica La Vanguardia de España, bien puede tener un libreto que James sería capaz de interpretar.



"No es dogmático de un sistema sino que modela en base a los jugadores y la situación. En Las Palmas acostumbró a jugar en un 4-1-4-1 aunque también exploró el 4-3-3. En el Betis empezó disponiéndose en un 4-3-3 pero el exceso de goles encajados (61 en la 2017/2018) hizo que variara su estructura durante el curso para encontrar en el 3-5-2, con tres centrales y carrileros incrustados en la línea de medios, su sistema", dice la fuente.



Su política de "poseer balón y minimizar errores es la base de su manual de juego pero, si esto sucede, se asume como parte de la creencia. El premio de una salida limpia es mayor", dice Vanguardia. Y a eso de tener la pelota sí que puede ayudar James, con su inteligencia de juego y, ojalá, minimizando el desgaste y el roce. Otra vez funciona solo si lo respetan las lesiones y él se pone a tope.