Al borde de la locura: ¡James, el nuevo protagonista de la saga Bond!

Lo que ocurre con James Rodríguez en Everton está peligrosamente cerca de la locura. Ya no son solo los analistas, los exjugadores, los comentaristas que se deshacen en elogios por su exitosa llegada a la Premier League, sino que sus jugadas han tocado las puertas del cine.

Este lunes se celebra el #JamesBondDay y con esa excusa, las redes sociales de Everton han hecho una curiosa comparación del colombiano con el famoso agente británico.



Tres películas de la saga, 'Con licencia para matar', 'De Rusia con amor' y 'Sin tiempo para morir', se convierten, en honor al colombiano, en 'Con licencia para asistir', 'De Cúcuta con amor' y 'Sin tiempo para perder'.



Así improvisa Everton su propio #JamesBondDay

Y es que desde la llegada del zurdo el Everton no conoce la derrota, sus asistencias cosechan elogios en cada jornada y su visión de juego, y la interpretación que de ella hacen sus compañeros, hacen del equipo de Carlo Ancelotti el orgulloso líder de la Premier League.



¿Bond? No. Rodríguez. Para ver su próximo estreno, no deje de seguir a la Selección Colombia...