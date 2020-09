Ancelotti despeja dudas: 'James no está jugando como un número 10'

Las buenas presentaciones de James Rodríguez en Everton van marcando tendencia: en las ruedas de prensa buena parte de las preguntas tiene que ver con el colombiano, su nuevo rol, su impacto y la mejor manera de aprovecharlo.

Y si hay alguien que lo tiene todo muy claro es Carlo Ancelotti, el DT que más confía en su juego, el gran responsable de que el zurdo se vista de azul.



El italiano explicó cuál es la posición exacta que le ha permitido al colombiano lucir en sus dos presentaciones en la Premier League y de paso aclaró las dudas sobre su obligación como creativo: "En este momento no está jugando como un número 10, pero por supuesto tiene la calidad para hacerlo... Está jugando en el lado derecho pero no como extremo porque le gusta entrar para usar su habilidad en el medio del campo."



En rueda de prensa previa al duelo contra Crystal Palace, ese sábado, el DT hizo una curiosa comparación al referirse a Calvert-Lewin y la manera de aprovechar el volumen creativo que se le está creando: "Con James en Madrid, Ronaldo marcó 56 goles. Honestamente, no voy a pedirle a Dominic que anote 56, pero tiene que intentar hacerlo lo mejor que pueda", dijo.



Y se animó a incluir a Richarlison: "Espero que pueda alcanzar la meta de 20 goles. Detrás de ellos tenemos a James, Andre Gomes, Sigurdsson. Nuestros delanteros tienen que estar contentos. Bernard, también, un asistente. Están cómodos. Si no marcan al menos 20 goles cada uno tendrán un problema conmigo".



Ancelotti celebró que no hay novedades en la enfermería en el día previo al duelo contra Crystal Palace: "Tenemos a todo el equipo en forma, excepto Holgate y Branthwaite (previamente lesionados). Los demás están todos en forma y disponibles", anunció.



Sobre próximos fichajes descartó un nuevo portero, pues se siente muy seguro con Pickford, y esperó que sea posible la llegada de al menos un defensor central más. Se dice que podría ser Todibo.



En todo caso, esto apenas empieza para el DT, quien no quiere confiarse a pesar de su inicio perfecto en la temporada: "Hemos empezado bien la temporada. Lo hemos hecho bien en los dos primeros partidos. Mañana tenemos una buena prueba. Palace, como nosotros. han empezado muy bien. Jugaron un partido fantástico contra el Manchester United".